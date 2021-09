El 'Got Talent' más extremo

En su séptima edición, Telecinco promete "riesgo extremo" y "actuaciones sorprendentes" para Got Talent, uno de sus concursos de talentos más longevos, que contará nuevamente con Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez como miembros del jurado.

"El espectador no quiere ver cosas que ya ha visto, quiere ver más" y los productores del programa "lo han conseguido, han llegado más allá, una vez más", ha apuntado este martes Mejide en la presentación on line. "La madurez de un talent show llega cuando la némesis del jurado no es el concursante, sino el propio concurso, porque llega un momento en el que el jurado pone a prueba al departamento de casting", ha añadido, una prueba que según aseguran los tres jurados y Santi Millán, el presentador, han superado esta temporada.

Todo ello gracias a actuaciones diferentes, algunas con un alto riesgo, así como por la participación de personas que llevan mucho tiempo practicando sus talentos y que, debido a la pandemia, no están pudiendo trabajar y buscan una ventana para promocionarse. "Creo que es la champions league de la televisión. Ya sabes el formato, pero deseas verlo cada temporada. Hay un equilibrio entre tensión, emoción, y locura", señala Dani Martínez.

El jurado es rotatorio y varía entre tres y cuatro miembros (la temporada pasada estaba también Paz Padilla), aunque la cantante Edurne ha participado en todas las entregas. "Después de siete temporadas, parece que me repito pero es verdad. Cada temporada es única y especial", añade.Producido por Mediaset en colaboración con Fremantle, el programa se ha desarrollado tras realizar más de 6.000 pruebas en un casting on line.

La séptima temporada de Got Talent España tendrá diez galas de audiciones, cuatro semifinales y la gran final, en la que el ganador se alzará con el premio de 25.000 euros. Todas ellas grabadas previamente debido a la situación sanitaria.

Con más de 2,7 millones de espectadores y un 19,7% de share, Got Talent cerró su sexta temporada en abril como la segunda más vista desde su estreno en 2016.

Entre otras actuaciones, en el primer programa podrá verse el primer número protagonizado por perros de la historia del formato en nuestro país y "a un espectacular número ganador de un 'Pase de Oro'".