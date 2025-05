De los Goya a su amistad con Lady Gaga: los momentos 'camp' más virales del camino de Melody a Eurovisión

Esa diva se ha convertido estos meses en la canción que está en todas partes. Un tema que no se habría popularizado si no fuera por el empeño de Melody, la representante española en el festival de Eurovisión, que ha aprovechado al máximo todas sus apariciones públicas para promocionar su candidatura. La sevillana llegó al Benidorm Fest con una propuesta 'camp', barroca y cañí, casi imposible de ver fuera del ecosistema eurovisivo, que con los meses ha pulido hasta convertirse en un show de la Superbowl de cara al escenario de Basilea.

Pero no cabe duda de que la esencia de la candidatura es la propia Melody, quien ha visto su sueño cumplido y ha conquistado el corazón de los españoles y del resto de Europa. Aun a veces sin pretenderlo, Melody nos ha dado infinidad de momentazos durante la pretemporada de Eurovisión, gracias a su espontaneidad y carisma arrollador.

La 'bomba' de Benidorm

Melody se debe a su público y lo sabe. Por eso en las entrevistas que Ines Hernand hacía a los participantes tras bajarse del escenario del Benidorm Fest, como si de un partido de fútbol se tratase, la de Dos Hermanas prometió que, si pasaba a la final iba a "soltar la bomba". Podemos decir que ha cumplido su palabra.

Una alfombra roja 'poderosa'

A día de hoy, seguro que ya no recuerdas a algunos de los premiados en la última edición de los Goya, pero sí de la alfombra roja en la que Melody fue la absoluta protagonista. Tras su reciente triunfo en el Benidorm Fest, la sevillana se arrancaba a cantar el estribillo de Esa diva ante los micrófonos de (casi) todos los medios acreditados.

Su potente chorro de voz logró incluso interrumpir otras entrevistas y se convirtió en el chascarillo entre los asistentes: "Es como cuando pospones la alarma y salta otra vez", bromeaba Carmen Jedet. Tampoco se le escapa a nadie que Salva Reina dedicase su Goya a Mejor Actor a la gente "valiente y poderosa" que inspiró los personajes de El 47.

La terapia rumbera

Otro momento que pasará a la historia ocurrió en su entrevista para el programa Al cielo con ella de RTVE Play, donde Melody ofreció pistas de cómo lidiaba con la presión de representar a España en Eurovisión. "Un día que tú tengas chungo, te pones en mitad del salón y tú piensas en lo que no te está saliendo bien", espetaba justo antes de marcarse un taconeo y su ya mítico helicóptero con el pelo.

Su amistad con "mi Lady"

La remasterización de Esa diva despertó algunas comparaciones con el característico sonido de Lady Gaga. Lo que no esperaba la prensa internacional que entrevistaba a Melody en las fiestas con fans previas a Eurovisión era que confirmase su amistad con la neoyorquina: "Every day, ring ring... Lady Gaga? y ella: Hello diva...", bromeaba en un ajustado inglés.

"¿Cómo vas a ser tú de Fuengirola?"

Melody y Kyle Alessandro, el representante noruego de ascendencia española, tenían muchas ganas de conocerse. "Pero ¿por qué me estás hablando en inglés? Si soy de Fuengirola", le decía el joven. Con cara de póquer, la sevillana le replicaba: "¿Cómo vas a ser tú de Fuengirola?". "Medio malagueño, medio boquerón", confirmaba Kyle, antes de hablar de tú a tú en español.