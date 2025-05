La 'mano negra' de Melody: todas las veces que tuvo problemas sobre el escenario que podrían repetirse en Eurovisión

El público de Eurovisión pudo ver anoche la actuación de Melody con Esa diva al completo por primera vez. Un show fuera de competición en la semifinal —España ya está clasificada para la gran final del sábado— en que la sevillana destacó por su teatralidad y destreza vocal. Nadie duda de las tablas de Melody y del peso que tuvo su trayectoria a la hora de alzarse ganadora con cerca del 40% de los votos del público en el Benidorm Fest. Sin embargo, si bien en su canción habla de una suprema del teatro, los mayores contratiempos que ha sufrido Melody en los escenarios casi siempre han tenido que ver con fallos en el sonido.

El primer ejemplo lo encontramso en su primer intento eurovisivo en 2009. Entonces la preselección llamada Eurovisión 2009: El retorno se celebraba en un casino de Barcelona, Alaska era la presentadora y Melody y los Vivancos competían con la canción Amante de la luna.

En su semifinal, el micrófono de Melody no funcionó al comienzo de su actuación, por lo que se interrumpió y se le invitó a comenzar de nuevo. "No lo he ensayado con este micrófono, pero si hay que hacerlo, se hace", decía entonces la representante española. Pero la historia no termina ahí y es que, tras retomar el número, la de Dos Hermanas volvió a quejarse de que tampoco oía la pista por su earring. "Esa música arriba, por favor", llegó a clamar a los técnicos de sonido. A pesar de todo, ganó esa gala con el favor del público y el jurado.

Las carencias en las condiciones técnicas de la preselección motivaron asimismo que sus bailarines, los Vivancos, la dejaran colgada en la final. Lo cierto es que el escenario era minúsculo para el espectáculo que tenían planteado. Melody tuvo que buscar otro cuerpo de baile a contrarreloj y, finalmente, fue la favorita del jurado, pero segunda para el público, por lo que tras su empate con Soraya, se convirtió esta última la abanderada española con La noche es para mí.

'Tu cara me suena': "Hay un problema con el playback"

En 2013, Melody se convirtió en concursante de Tu cara me suena y fue una de las favoritas de los jueces a lo largo de toda la edición. No sería hasta la gala 14, que se emitió en directo, cuando no dudó en interrumpir su interpretación de The boy does nothing como Alesha Dixon por un nuevo fallo de sonido.

"Hay un problema con el playback, ¿no?", espetó Melody que, un primer momento, continuó su coreografía con cara de circunstancias. Acto seguido, levantó la mano y afirmó: "Hay un problema con el playback". La artista incluso retomó la letra de la canción durante unos segundos antes de que parase la música: "Esto son las cosas del directo", bromeó. El programa le permitió repetir la actuación y finalmente ganó la gala.

El agudo fallido en Benidorm Fest

El antecedente más reciente está, precisamente, en su semifinal del Benidorm Fest. El playback dejó de sonar en varios momentos de la actuación y Melody acabó realizando el agudo fuera de tono y agachada para tratar de oír su propia voz. Además, cabe recordar que la cantante estuvo con pulmonía la semana del festival e incluso el día anterior acudió al hospital a ponerse mascarillas de oxígeno.

En la rueda de prensa de los clasificados a la final, Melody reconoció que había habido problemas, aunque le quitó hierro en esta ocasión: "No hay que hacer más drama de la cuenta. Estamos en vivo y directo y pueden pasar estas cosas. Llevo muchos años de carrera y lo digo con todo el amor que tengo a mi profesión: yo canto, no hago playback. Y a mí una nota alta…. No tengo ningún problema. ¿Se ha ido? No ha funcionado y no pasa nada".