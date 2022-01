El baile de la granadina Rocío Montoya en el telefilme 'Riverdance'

La tecnología de un estudio de Oxford especializado en la técnica de captura de movimiento ha convertido en dibujos animados la danza de la bailaora Rocío Montoya, una destreza que desde este viernes se podrá ver en el estreno este viernes de Riverdance, una película infantil de Netflix con un claro guiño al flamenco.

Rocío Montoya (Granada, 1981) es la única española de la compañía Riverdance encargada de mantener un espectáculo musical con dos décadas de éxitos que tiene como base la danza irlandesa, pero que también suma folclore ruso, claqué y flamenco.

Este musical ha inspirado Riverdance: la aventura animada, una producción de Netflix que se estrena internacionalmente este viernes y que ha convertido los pasos y requiebros de la bailaora granadina en el movimiento de algunos de sus protagonistas.

"De momento he visto trozos y solo puedo decir que hacen magia, me he sentido muy reflejada y creo que cualquier persona que me conozca en mi forma de bailar me va a ver tanto en Penny -un ciervo- como en Moya", ha explicado la bailaora.

La propuesta para ser la parte flamenca del proyecto de animación le llegó porque uno de los promotores del musical lo es también de esta película, una "suerte y una experiencia".

Montoya comenzó su formación en la Escuela Marichu del populoso barrio del Zaidín de Granada y antes de trabajar con referentes como Rafaela Carrasco o Mario Maya terminó su carrera de Danza Española en el conservatorio. Para "enseñar" a moverse a Penny, un ciervo que baila flamenco en el filme, Montoya se enfundó en algo parecido a un traje de neopreno con sensores y bailó para inmortalizar cada paso en una especie de esqueleto.

"Me he visto muy reflejada, sobre todo en las articulaciones. Es que soy yo convertida en ciervo y en Moya", ha añadido la artista.

"La producción es también una oportunidad para el flamenco y para recordarnos que es un arte universal, tanto que hasta una película irlandesa le hace un guiño, y muy bien hecho", ha declarado la granadina, que ha reivindicado más orgullo por este arte y se ha ofrecido para ser el alma de cualquier otra producción futura. Riverdance: la aventura animada es una producción del Reino Unido dirigida por Eamonn Butler y David Rosenbaum, que también firma el guion de esta animación.

Riverdance cuenta la historia de Keegan, un niño irlandés que viaja junto a Moya, una niña española, hasta el mítico mundo de los Megaloceros Giganteus, una manada de ciervos mágicos que les enseñan a bailar. En la versión original en inglés ponen su voz Pierce Brosnan, Sam Hardy y Hannah Herman Cortes.