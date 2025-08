¿Y a ti te gusta 'La ruleta de la suerte'?

En torno a la cuarta parte de la audiencia española que está ante el televisor grande de casa comiendo, o a punto de almorzar para seguir las noticias de las tres, está viendo en esos momentos La ruleta de la suerte en Antena 3. Es el hábito. Un logro que no se valora del todo.

Un plato de la tele americana nacido en tiempos pioneros y que lleva en España 35 años seguidos, en cadenas diferentes. Todos los españoles en algún instante lo han visto pero aunque no supieran de qué va a su mecánica se suma cualquiera a los quince segundos. Otro logro. Es difícil resistirse a no intentar descifrar las casilllas en blanco. No hay enigmas exquisitos: letras de canciones, frases coloquiales, recetas con “huevo” o con “queso”, que dan pie a equívocos a los concursantes. Todo muy visto, precisamente. Un clásico en forma.

El alma parece tan simple que parece fácil poner en cuestión al programa más sólido de la parrilla, por encima de su primo hermano Pasapalabra. Sus protagonistas siguen ahí durante lustros (Jorge Fernández, Laura Moure y la banda)y sus participantes cambian en cada entrega. Gente. Concursantes mayores, jóvenes, listos o listillos, suertudos, ambiciosos. Yuna clá que es una minigrada deportiva con los que podríamos corear sus consignas con ellos si estuviéramos allí en el plató.

Todo funciona de forma prodigiosa en La ruleta de la suerte y todo está calculado. El único azar es el de la noria en sí. Todos buscan su ruleta. Un concurso que funcione por la inercia de la costumbre es un tesoro.