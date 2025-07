Laura Moure, su vida personal, su marido y su labor en 'La ruleta de la suerte'

La madrileña Laura Moure (cumplió 40 años el pasado 11 de mayo), es mucho más que la copresentadora de La Ruleta de la Suerte, concurso de la sobremesa de de Antena 3 y lo más visto de su franja y que lleva casi dos décadas en ese lugar de hábito a la hora de comer

La sonrisa de Laura, su energía y naturalidad conquista a los espectadores junto a Jorge Fernández. Se ha convertido en un pilar esencial del programa, donde celebró en 2025 una década junto a su conductor. "Es una familia que me ha cambiado la vida", reconoce.

Su llegada al programa de Antena 3 fue un giro inesperado. A punto de mudarse a Milán para continuar su carrera como modelo, una llamada del casting en 2015 cambió su destino. “Me dije ‘voy a probar’, y aquí sigo. Nunca imaginé hacer esto, pero no me arrepiento de nada”, reconoce al cabo de los años. Procedente del vertiginoso mundo de la moda, donde comenzó a los 14 años como maniquí, se convirtió en imagen de grandes marcas, Moure dejó atrás una vida de viajes constantes y soledad para centrarse en la televisión. “Viajaba muchísimo, estaba lejos de mi familia y me sentía sola. Era un no parar”. En el concurso "encontró un hogar", un lugar donde ser ella misma. “Al principio no entendía nada, solo intentaba que no se notara. Pero con el tiempo me relajé y empecé a ser yo misma”, revela.

Además de este concurso había debutado en el cine en la película Combustión (2013) junto a Álex González y había particpado en series como Hospital Central y Al filo de la ley, además de aparecer en numerosos spots. Su papel en Antena 3 la ha convertido en un rostro familar, con una audiencia que supera a diario el 22% de cuota de pantalla y 1,6 millones de espectadores.

Detrás de cámaras, Laura es reservada. Al cabo del tiempo se ha sabido quep comparte su vida con Kiko Chica, su pareja desde los 17 años, con quien disfruta del deporte, los viajes y su perro Maylo, un pomerania adoptado en 2016. La pareja confirmó su relación este año, con una boda cuyas imágenes compartió en las redes.

Laura tiene un hermano, Mario, atleta y que fue campeón de España en 2016. En el plató, su complicidad con Jorge Fernández es innegable: “Laura es un sol, pura alegría y muy abrazona”, resume el presentador y modelo vasco. Como anécdota, la propia Laura reconoce que ella no toca para que se tornen las casillas con las letras. "Alguien sigue el movimiento de mi mano”, desvela sin problemas, ejemplo de la frescura y autenticidad de la copresentadora.

Semanas atrás tuvo que salir al paso de un cambio en la wikipedia donde se decía que tenía "49 años". “¿Qué pacto hice con el diablo para estar así con 49? ¡Todo es mentira!”, bromeó. De todas formas se ve con 49 en La ruleta. "En 10 años me veo aquí, porque esto es una maravilla y el público nos da todo su amor”, aventura la modelo.