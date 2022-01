"Cada día tienes que hacer el chiste del siglo y alguno termina en la basura"

Dani Fontecha y Sergio González Suko son guionistas de El Hormiguero y han escrito un libro donde desgranan sus reflexiones irónicas sobre los manuales de autoayuda. Si luchas por lo que quieres no lo vas a conseguir es una mirada satírica de tanto pensamiento tipo Coelho “si quieres, puedes”. Un humor destilado en tantas jornadas de trabajo en el espacio de Pablo Motos, que regresa la semana próxima.

–¿Cómo surge la idea de un libro así, anti-autoayuda?

–Surgió mientras escribíamos un monólogo sobre este tema pero como llegó la pandemia se truncó la posibilidad de hacerlo en los escenarios. Lo hemos convertido en libro y siempre habrá la posibilidad de representarlo.

"Tienes más fácil el mecanismo de buscar una broma a todo. Tuve un accidente de coche y lo primero que pensé en que me daba pie para un monólogo"

–Ustedes lo anuncian: “menos de dos millones libros vendidos”.

–El reclamo nos da para no cambiar la portada por mucho tiempo.

–¿Sueñan también con ganar en el Emmy?

-Siempre estamos haciendo cosas y cualquiera sabe... Por ilusión que no quede.

–¿Cómo es el ritmo de un guionista en El Hormiguero?

–Es un programa que tiene un montón de contenidos y siempre hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, unos hacen la entrevistas y otros la chistan, es decir, le añaden comentarios graciosos, posibles respuestas que pueden dar juego... Siempre hay una sección que revisar.

–Se mejoran el trabajo unos a otros.

–Todos los contenidos se filtran, cada sección la repasamos. Se pueden escribir los consejos de Marta Hazas, los retos de Kira Miró. Unos las escriben y otros le van añadiendo cosas.

–¿Es agotador estar apretando las tuercas de cada chiste?

–Cada día tienes que hacer el mejor chiste del siglo. Unos van a la basura y otros salen. Si a un compañero le sale mejor, remamos a favor. Algunos chistes míos los recupero para los monólogos. Lo mejor de un programa como El Hormiguero es que no hay egos. Nos ayudamos en favor de hacer un mejor programa cada día.

"Hay personas que llevan el buen humor con ellos mismos. Cuando nos visita Joaquín sabes que lo que cuenta le sale del alma, no fuerza caer gracioso. En Cádiz el humor sale de las venas"

–Es la clave de un buen equipo ¿pero hacer tanto chiste cansa o, al contrario, está a flor de piel?

–Tienes más fácil el mecanismo de buscar una broma a todo. Tuve un accidente de coche y lo primero que pensé en que me daba pie para un monólogo. Siendo creativo todo el día de forma inconsciente el humor te llega. Eso sucede en Cádiz, que es una ciudad de otro planeta. El humor aflora...

–Pero el humor que se vive en la calle no se puede fabricar.

–Hay personas que llevan el buen humor con ellos mismos. Cuando nos visita Joaquín sabes que lo que cuenta le sale del alma, no fuerza caer gracioso. En Cádiz el humor sale de las venas. Eso nos pasa en el equipo con Juan Herrera, que tiene casa en Jerez, y con Jordi Moltó.

–¿Se cansan de tanta autoayuda?

–Lo que no estamos de acuerdo es con esa avalancha de felicidad. Bromeamos con eso de que “nada es imposible”. Tenemos un amigo, Fernandillo, que pesa 220 kilos y quería correr la maratón de Coslada. Decía que se había comprado unas zapatillas muy buenas, pero para terminar la carrera no necesitaba zapatillas, sino un Dacia. Iba a terminar la maratón, sí, pero en el Samur. Hablamos del amor y el dinero. ¿Qué es más importante? porque, ojo, si estás en una mansión, te cabreas con tu pareja, pero te bañas en la piscina y se te va. En un 2ºC en Móstoles, ahí te quiero ver enfadado. Cuando dicen que el Getafe no gana la Champions porque no se esfuerzan... el asunto no es soñar fuerte, es ser realista. Lo que decimos es que si tú tienes sueños lo que mola es cuando lo estás intentando. Es más feliz un futbolista que está en el filial, camino del primer equipo que cuando es profesional. El camino es divertido. La felicidad es tener objetivos.