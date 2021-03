La hazaña olímpica con la que nadie contaba

Un grupo de mujeres normales que se convirtieron en extraordinarias. Así se resume la historia vivida por la selección de hockey-hierba femenina que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Casi 30 años después, Movistar+ rememora en un documental una de las grandes hazañas del deporte femenino español. El documental #MujeresDeOro, tras su lanzamiento en #Vamos, se encuentra disponible bajo demanda en la plataforma Movistar+.

El documental narra una historia de superación, esfuerzo, entrega y compromiso por un único objetivo: conseguir una medalla olímpica. Las chicas de oro hoy en día son mujeres de 50 años que siguen manteniendo el contacto y que no han dudado en arrimar el hombro cuando una de ellas ha necesitado ayuda. “Me siento orgullosa de lo que ha quedado, un grupo de mujeres que, junto con el staff, mantienen vivo el contacto. Nos tenemos mucho cariño. Nos felicitamos por los cumpleaños”, apunta Eli Maragall, la autora del gol decisivo en la final ante Alemania.

Esta gesta deportiva histórica no hubiera sido posible sin un plan inhumano. El seleccionador José Manuel Brasa empleó ese término para mentalizar a las chicas de las posibilidades del equipo en una cita que se jugaba en casa. “Un plan inhumano no significaba sacar el látigo ni atizar a nadie, sino que había que estar semanas y semanas viviendo las 24 horas para el hockey; en la comida, en el descanso, en los entrenamientos... Y eso era algo inhumano para cualquier persona que no fuera deportista”, explica. El seleccionador también destacó la preparación física que impuso David García al equipo, que antes de los Juegos Olímpicos era de carácter amateur.

“Fue excelente y fundamental. Se notó sobre todo en las dos prórrogas que jugamos. La preparación de alto nivel requiere exprimir el cuerpo hasta el límite de la lesión. En el aspecto mental, lo más duro fue convencerlas de que podían ganar a cualquiera”, agregó.

El equipo de hockey hierba femenino se preparó psicológicamente para afrontar los partidos de la competición con público. “No estábamos acostumbradas a jugar con público porque en los partidos de Liga solo se reunían en la grada los padres y los novios de las jugadoras. Al inicio no contábamos para nadie, solo para nosotras mismas. No habíamos tenido visibilidad y estábamos luchando contra el ritmo del deporte masculino, que era la mayor fuente de éxitos”, rememora Maribel Martínez, portera suplente del equipo.

En palabras de Eli “el público fue fundamental, nuestro jugador número 12”. Para José Manuel Brasa el papel del público estaba muy presente en su planning desde 1988. “Jugábamos en casa y sabíamos de su incidencia en el juego”, recuerda.