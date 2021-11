Un hotel sitiado por terroristas, nueva serie de TVE y BBC

Los intérpretes Keeley Hawes (Los Durrell) y Hugo Silva (El Ministerio del Tiempo) y Alba Brunet (Acacias 38) protagonizan el proyecto Crossfire, creado por la escritora británica Louise Doughty, y que se graba en la isla de Tenerife. Esta es una coproducción de TVE con la BBC, producida por Dancing Ledge Productions y Fremantle.

La historia se graba en un resort de lujo con la historia de tres familias británicas que pasan unas vacaciones. El mundo de Jo (Hawes) se pone patas arriba con unos disparos por una banda ávida de venganza. Con los turistas desprevenidos y los trabajadores del hotel atrapados en las instalaciones, Jo intentará salvar a los miembros de su familia y a sí misma mientras los asesinos amenazan sus vidas. Para ello contará con la ayuda del jefe de seguridad del hotel. Crossfire "es un e thriller de supervivencia y resistencia que mantendrá a los espectadores en vilo, pero también una historia conmpvedora", presenta la cadena pública.

El reparto se completa con Josette Simon (Riviera), Anneika Rose (Line of duty), Lee Ingleby (Inspector George Gently), Daniel Ryan (The bay), Vikash Bhai (The stranger), Shalisha James-Davis (Alex Rider) y Ariyon Bakare (His dark materials).