Jane Andrews, el siniestro personaje vinculado a la familia real británica que se convierte en serie

Esta serie anunciada por la cadena británica ITV para el próximo año tiene todos los ingredientes para convertir en un thriller inquietante el crimen cometido por quien fue la persona de mayor confianza de la duquesa de York, Sarah Ferguson, cuando se complicaba su matrimonio con el príncipe Andrés y salía de la familia real británica por sus escándalos de infidelidad. Jane Andrews es el personaje central de The Lady, una recreación de las interioridades de Buckingham a través de un personaje secundario que terminó en las portadas de los periódicos por haber asesinado a su amante, un empresario, Thomas Cressman. Un suceso digno de figurar como spin off de The Crown.

Andrews tenía 33 años y una intensa trayectoria como asesora de imagen de la duquesa de York, de Fergie, cuando asestó puñaladas indiscriminadas sobre su pareja, un directivo de 40 años. Cressman apareció en una finca en Cornwall con el corazón literalmente destrozado a cuchilladas. The Lady investigará en este caso, con recreación ficcionada para describir como una joven depresiva, hija de un carpintero desempleado y convertida en diseñadora de moda infantil de Marks & Spencer, puede alcanzar un puesto de tanta visibilidad y acabar al poco en el infierno. La asesora de Ferguson tuvo un fugaz matrimonio con un ejecutivo de IBM que le doblaba en edad y vivió distintos romances, picando alto, que se cruzaron en su trabajo con la nuera de la reina. Desde Buckingham se explicó en su momento que el despido de Andrews fue por un recorte de gastos en la casa del duque de York.

Sarah Ferguson y Andrés de Inglaterra

La "atracción fatal", como tildó la prensa sensacionalista el asesinato perpretrado por Andrews, hacia Cressman se produjo cuando había dejado su responsabilidad con Sarah Ferguson. El amante de Andrews era un comercial de accesorios para coches de lujo que estaba bien relacionado con las altas esferas londinenses. La infidelidad de él, cuando la ex asesora y relaciones públicas, confiaba en que se convertiría en su marido, le llevó a tomar la decisión de matarle.

ITV anuncia que The Lady será una crónica en parte ficticia de lo que fue a principios de este siglo un escándalo que vinculaba de forma indirecta a la duquesa de York. Su ex marido, con los años dejaría en anécdota todo esto al quedar implicado en la red de abusos sexuales de Jeffrey Epstein.

Andrews, en una carta desde la prisión, llegó a culpar al mal ambiente que se vivía en Buckingham de sus depresiones en el trabajo como asesora y que le afectó en su vida posterior que desencadenó el crimen pasional. La historia prosiguió con una estancia en prisión que se extendió hasta 2015, regresando de nuevo tras haber acusado de forma dudosa a una pareja de abusos sexuales. Salió en libertad incondicional en 2019 tras haber protagonizado incluso una fuga de la prisión en plena condena.