Jordi Évole, los entrevistados por conocer y la gente por descubrir

“Dígale (a Ayuso) que nos gustaría hacer algo con ella cuando podamos”, le comunicaba Jordi Évole por teléfono al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, delante de la rueda de prensa de su nueva temporada en La Sexta de Lo de Évole. Fue en Sevilla, porque el de Cornellá ha decidido comenzar por el sur y con reconocimiento a la labor de Juan y Medio. En su familia ven más las tardes de Canal Sur que los programas suyos, así que Jordi quería conocer mejor a quien lleva las tardes andaluzas de búsqueda de compañía de los mayores.

“He hecho durante muchos años entrevistas a cara de perro, con gente que no querían responder. Si hubiera seguido haciendo ese estilo me hubiera quemado y por eso dejé Salvados. Ahora entiendo lo de crear un espacio amable y hablar de la vida”, resume Évole sobre esta trayectoria actual. Los reportajes los dejó en manos de Gonzo. Y él prefiere charlar y preguntar, darle otro punto de vista a los personajes, que se abren mejor a su llamada. Quiere personajes que les gusten e interesen. “Por eso me gustaría hablar con Ayuso, para conocerla mejor y que nos diga por qué se apropia del término libertad. Y a Pedro Sánchez, a Rufián”. Con este último, con el que tuvo sonadas broncas por cuestiones independentistas, volverá a verse las caras en esta andadura.

Pero ha querido comenzar por Juan y Medio, este domingo. “Su conversación me enriqueció muchísimo. Es un tipo que está haciendo algo bueno por la sociedad y a un sector que no tratamos como se merece. Hace bromas que a otros no se les permite y es por el respeto que da. Hemos pecado todos de elitistas menospreciano ‘el programa de los viejos”, detecta Évole.

Otra invitada de la temporada es Lolita, a quien se le capta actuando con Poncia. “Te encuentras con cosas que no cuenta en otras entrevistas”. La hija de Lola Flores hablará de su entrevista en Informe Semanal en mayo de 1995 cuando se reivindica tras morir su madre. Se reclamó y la fuimos descubriendo. “Era una mujer que vendía su vida en las revistas porque necesitaba dinero, pero es una gran artista que hemos tenido desconsiderada”, lamenta.

Y volverá con el ex presidente uruguayo Pepe Mújica, enfermo terminal en estos momentos, con unas reflexiones meditadas tras tantos años de cárcel. “Es un Papa laico”. Entrevistados así “son regalos de esta profesión”. Y con la entrega con Mala Rodríguez se destacará una tónica de estas entrevistas, la aproximación a las relaciones entre padres e hijos de los invitados. Una relación que delata mejor de dónde vienen, cómo son realmente.

Évole valora el “feedback cariñoso” que recibe del público. “La calle no está crispada y los medios deberían descrispar”, resalta. La gente está lejana a las polémicas que sacuden a la política y las redes. Por su parte por eso se ve en la misión de “entregar contenidos positivos. En esa estamos”. El vuelco lo vivió con la entrevista a Pau Donés. Le hizo comprender de otra forma la entrevista y el periodismo.

En esta temporada hablará también con el actor Eduard Fernández, favorito al Goya con El 47. La charla se emitirá el día después de la gala. Así que antes pondrá la cara de si gana o si pierde. “En la conversación hay mucha riqueza y la escucha también contribuye. Por eso fuimos a la promo del pueblo de Escucha. Que fuéramos allí era como Bienvenido Mr. Marshall, pero quedándonos. Nos han agradecido el cariño”.

Deja por supuesto libertad a los invitados de estar con él o no, pero recomienda que todos ganaríamos si los personajes aparecieran en medios donde no están cómodos. Pasó con Pedro Sánchez en la campaña electoral, con Alsina, Ana Rosa o El Hormiguero.Yno ha vuelto desde entonces.