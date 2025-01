Jordi Évole está en Sevilla para presentar la nueva temporada de Lo de Évole, que se estrena este domingo a las 21:25 horas en laSexta. Un total de diez rostros mediáticos de nuestro país serán entrevistados por el catalán, con el presentador Juan y Medio como primer protagonista.

Los periodistas presentes en el Hotel NH de la capital hispalense se han sorprendido cuando Évole ha llamado al presidente andaluz, Juanma Moreno, en mitad de la rueda de prensa para invitarle a ver el estreno. "Para avisarle, no se le vaya a pasar. El primer programa lo hemos hecho en Andalucía, con un andaluz, me parecía obligatorio", ha dicho el comunicador.

En la conversación también se aludía a su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "He estado llamando alguna vez al gobierno de la Comunidad de Madrid y no me cogen el teléfono. No sé si se lo cogen a usted, pero dígale que nos gustaría hacer algo con ella cuando podamos, aunque creo que va a ser después de que lo hagamos con usted", le ha propuesto. "Sí me lo cogen", recogía el guante el presidente andaluz, y añadía que seguro que mucha gente quiere hablar con él.

A otro lado del altavoz, Moreno Bonilla le ha deseado suerte en esta nueva temporada desde Almería. "Le agradezco que me haya cogido el teléfono. Muchas gracias", le decía al presidente, a quien le ha dado directamente recuerdos para David Bisbal, antes de colgar.