¿Cuántos kilos ha perdido Isabel Pantoja en 'Supervivientes'?

Isabel Pantoja ha terminado en Supervivientes, pero aún se encuentra en Honduras, reponiéndose de las alteraciones nutricionales que le han llevado a los médicos del programa a retirarla de la aventura. La preocupante analítica practicada el pasado jueves obligó a la organización a retirar a su participante más mediática. El domingo se confirmaba su eliminación al no reducirse los datos negativos que presentaba el estado de salud de la tonadillera.

La medida ha desatado críticas y sospechas entre los incondicionales del programa, pero ha quedado claro que Isabel Pantoja no se someterá a más criterios de la audiencia. No vencerá en Supervivientes pero tampoco sufrirá una expulsión. Ya de por sí, con todo lo vivido, con sus episodios de angustia, y con sus hijos deseando verla, la sevillana dará unas cuantas galas más gloriosas con sus declaraciones. En el hotel se ha reencontrado con otra eliminada, Chelo García Cortés.

Por lo pronto, dado su estado de salud, sigue tomando algo de peso en su destino. En la gala de este martes en Cuatro se conectaba con Isabel Pantoja para que mostrara sus impresiones tras la vuelta a la realidad. "Me veo la cara más pequeñita y he perdido las piernas, lo he perdido todo", se sorprendía. La Pantoja se ha quedado "sin culo", como reconocía, pero ya lo recuperará se consoló confiada.

La organización ha anunciado el peso que ha perdido la artista en su supervivencia: 9 kilos y medio. No es de la que más peso ha bajado, ya que Chelo, con menos días, sufrió una merma de 12 kilos. Dakota, por su parte, sólo ha reducido 3 kilos y poco en su estancia en la playa. En semanas anteriores Colate, con accidente incluido, bajó en 12 kilos y Omar Montes, 16.

En el pasado año Sofía Suescún perdió 5 kilos y Raquel Mosquera, 17. El récord del programa lo tiene el cantante Francisco: 25 kilos.

Pantoja se ha quedado ligeramente por debajo de su peso ideal, pero en estos tres meses ha efectuado una dieta que más quisieran cumplir la mayoría de los mortales que viven entre las tentaciones calóricas de la vida civilizada.