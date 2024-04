Así es el libro de Cristina Pedroche que nadie podía esperar

Gracias al miedo es el nombre del primer libro de Cristina Pedroche. Podría encajarse entre los volúmenes de autoayuda y al menos ha servido para ayudarse a sí misma. Tal como ha comentado este miércoles en su programa, Zapeando, en La Sexta, sólo lo han leído hasta el momento dos personas, como su monitora de yoga, las suficientes para saber que ha trasladado en sus páginas como emoción y honestidad lo vivido a lo largo de todos estos meses, desde que se quedó embarazada hija Laia. Pedroche sufre de muchos miedos, tiene miedo de tantas cosas, y lo encara con su mayor voluntad. Llora todo el tiempo, con ha confesado a sus compañeros de Zapeando. Ni siquiera el marido de la presentadora de las campanadas en Antena 3, Dabiz Muñoz, sabe del contenido de este sincero vaciado.

¿Cuándo sale a la venta 'Gracias al miedo'?

Editorial Planeta ha anunciado a su vez este proyecto que llegará a las librerías el 5 de junio. "Es una historia muy personal que duele por su honestidad y atrapa por su belleza. Un testimonio valiente sobre cómo plantarle cara al miedo", adelanta la editorial.

La vallecana relata lo vivido en primera persona, en una semblanza a la superación personal y una muestra de amor sin límites por su hija, que nació el 14 de julio del pasado año, por lo que tiene nueve meses, un tiempo vivido con intensidad y muchas emociones por su madre.

El avance de Gracias al miedo habla "de la necesidad de escucharnos a nosotros mismos, las consecuencias del odio en las redes sociales y la importancia de preservar la salud mental". Pedroche desea que las lectoras que se sientan identificadas, a pesar de sus miedos, sigan luchando a diario para salir adelante.

Esta es la sinopsis de Gracias al miedo, en primera persona:

"¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has vivido eso de estar en el mejor momento de tu vida sintiéndote, al mismo tiempo, tan mal? No pensé que este tipo de cosas pudieran pasar. Bueno, yo creía que muchas de las cosas que te explicaré en este libro no me iban a pasar. Hasta que pasan. Así que puede que aquí descubras a una nueva Cristina Pedroche.

¿Qué estoy sintiendo a la vez que todo este amor me está desbordando? Miedo.

El miedo puede ser una herramienta valiosa. ¿Temes hacerlo, pero sabes que es bueno? “Hazlo con miedo” está siendo mi mantra desde que nació Laia, mi niña. Pero el miedo también tiene otra cara que no es tan agradable. Yo la veo y la siento cada día desde hace algún tiempo. La verdad es que tengo miedo a decepcionarme a mí misma; miedo a no estar a la altura de mis propias expectativas y de la madre que quiero ser. Miedo a no poder con todo…

Está claro que aquí hemos venido a hablar con total sinceridad.

Ojalá que de todo esto consiga un nuevo aprendizaje. Me digo a mí misma que valdrá la pena. Sé que terminaré dándoles las gracias a mis miedos".