A esto le llama Canal Sur "programación especial"

Canal Sur ha perdido espectadores en estos dos últimos años desde que se incorporó la actual directiva nombrada por el bipartito del gobierno y este verano la autonómica andaluza vuelve a quedarse bajo mínimos, aunque este lunes se presentara la denominada “programación especial”.

Desde el pasado viernes el matinal de producción externa, Hoy en día (de Secuoya, una de las productoras donde trabajó la actual directora de Canal Sur, Isabel Cabrera), ya está de vacaciones y desde este lunes Despierta Andalucía se despierta tarde: a las 9 de la mañana, para extenderse hasta el mediodía. A esa hora hay redifusión del concurso de la productora catalana Mediapro, grabado lejos de Andalucía, Atrápame si puedes, antes de dar paso a un formato fundamental para la línea editorial de la autonómica, Mesa de análisis, producido por Secuoya.

En agosto se mantienen dos horas de directo, según esta programación especial sin novedades reseñables. Mientras arrecian las críticas por la excesiva presencia de los dirigentes de la Junta, Canal Sur está por debajo del 8%, lo que la cadena anotaba antes de la nueva dirección y pese a los suplementos presupuestarios inyectados.

Pero al productor independentista Jaume Roures no le faltan encargos en Canal Sur y su programa estival será Atrápame verano. En atención a Vox, la programación taurina se anuncia multitudinaria, con “no menos de diez festejos”, además del habitual certamen de novilladas del sábado.

En el informativo de sobremesa no habrá desconexiones provinciales en agosto, lo habitual en unos centros provinciales que han reclamado con insistencia la falta de medios de todo tipo. Los reporteros también cierra en agosto.

Tras el informativo de sobremesa la cadena andaluza recupera los culebrones y se estrenará en las telenovelas turcas, Hermanos, que se presenta como una versión cunera de la premiada ficción estadounidense This is us.

En el prime time, este lunes regresaba Toñi Moreno, que sin faltarle nunca los proyectos protesta en antena siempre “que se queda en el paro”. Vuelve con El verano de tu vida, formato de la siempre productora pata negra Happy Ending (ahora, ‘patas azules’), que monta cada semana una verbena de pueblo con orquesta junto al reducido ramillete de cantantes que se turnan en los programas de Canal Sur durante todo el año.

El espacio de reportajes ahora se llama A toda costa, como ya se titulaba una docuserie de la casa (no son nuevos ni los nombres de los programas), con cuatro reporteros recorriendo los destinos vacacionales y que se ofrece los miércoles.

Canal Sur, con esta 'programación especial', afrontará en otoño la nueva temporada con mínimo histórico de audiencia

Tampoco es especial que los viernes siga el programa de historias de ancianos Centenarios, producción de una empresa madrileña, La Cometa TV, y que sigue en la parrilla con una segunda temporada pese a sus discretos datos de acogida. Tierra de talento de Manu Sánchez cumplirá dos años en otoño sin ceder su sitio, desde el pasado año en la franja de los sábados, una noche despejada de competencia, y se mantiene así en verano.

Canal Sur ha presentado como “especial” lo que es, por ejemplo, la simple reemisión de sus formatos habituales el resto del año a lo largo de los fines de semana y rellena el resto de huecos en el prime time con cine de Hollywood, que anota más audiencia que la mayoría de la producción propia. Uno de esos espacios de más coste por minuto, Cara a cara, con el ex colegiado malagueño López Nieto, sigue relegado al segmento al filo de la medianoche.

En julio, tras la serie turca habrá más Juan y Medio, cuya productora es la que más factura con diferencia en la RTVA; la repostería y sucesos de Andalucía Directo; y las recetas de Cómetelo.

No sorprende que con esta parrilla “especial” Canal Sur vaya a afrontar en otoño la nueva temporada en mínimo histórico de audiencia y más alejada que nunca de la realidad andaluza.