La actriz malagueña Maggie Civantos vuelve a meterse en la piel de Macarena Ferreiro, la reclusa de Cruz del Sur. Lo hace para Vis a Vis: Cara B, la ficción sonora que protagoniza junto a Najwa Nimri para Audible, la empresa de Amazon que distribuye contenidos de audio en alta calidad. La nueva versión de la serie cuenta con 12 episodios de 20 minutos en los que nada es lo que parece.

–El papel de Macarena en 'Vis a Vis' ha sido un trampolín para su carrera profesional...

–Sí, es un personaje al que siempre me gusta volver, le tengo muchísimo cariño. Ha estado muchos años conmigo y ahora gracias a Audible he podido retomarlo.

–¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar para Audible en la ficción sonora Vis Vis: Cara B?

–Muy especial. Tienes que trabajar con tu voz, con un personaje al que conoces muy bien, pero en un hábitat y escenario muy diferente al que estoy acostumbrada. Ha sido un reto para mí. Todo se concentra en la voz y eso lo hace muy íntimo y especial.

–¿Se mantiene la esencia del personaje en la versión sonora?

–Sí, al fin y al cabo continúa siendo la historia de Vis a Vis. Sigue muy latente los principales elementos de la serie: la hostilidad de la cárcel, la intriga, la acción, la caracterización de los personajes...

–¿Le habrá traído muy buenos recuerdos el volver a interpretar ese papel?

–Claro. La experiencia ha sido muy intensa, con muchas horas de grabación, pero muy divertida a la vez. He vuelto a trabajar con Najwa y he conocido a nuevos actores que han interpretado a otros personajes, compañeros maravillosos con los que he compartido esta experiencia tan enriquecedora.

–Son 12 episodios de 20 minutos cada uno que resultan muy fáciles de digerir.

–Así es. Esta versión se caracteriza por mantener un ritmo frenético que, junto con la intriga, crea cierta adicción. Es una historia que te atrapa y engancha. Escucharlo es gloria.

–Aunque ya tenía experiencia en doblajes, esta oportunidad era diferente y especial, ¿no es así?

–Había hecho otros trabajos, pero en este caso jugaba con ventaja porque conozco el personaje a la perfección. Volver a interpretar a Macarena es como regresar a mi casa. Es una experiencia que nadie se puede perder.

–¿A qué suele dedicar el tiempo libre?

–Bailo mucho. Aprendo todo tipo de. Me gusta escribir, estar siempre en movimiento y pasar el tiempo con mi gente, eso también es muy importante.

–¿Qué ha aprendido de la pandemia del covid-19?

–Creo que se pueden sacar muchísimas lecturas de la pandemia. No sé qué he aprendido, pero para mí ha sido un año de introspección, reflexión y de trabajar mi paciencia. Soy muy impaciente. También es muy importante que en estos tiempos respetemos a los demás. Ante el miedo hay muchos tipos de reacciones. La sociedad debe tener presente el respeto a la diversidad, todos tenemos que trabajar la tolerancia y nos irá mejor en todos los ámbitos.

–¿Qué deseo le pide al próximo año?

–Es muy fácil. Que consigamos salir de la pandemia cuanto antes, esperanza y salud para las familias, tanto física como mental, ya que este año ambas han estado muy dañadas por el contexto que hemos vivido.