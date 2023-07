La marca del canal #0 desaparece: ¿Cómo queda la plataforma Movistar Plus +?

Movistar ha relanzado Movistar Plus, que a partir del 1 de agosto ofrecerá un “nuevo y reforzado” servicio de televisión que estará disponible para los clientes de miMovistar y que también se abrirá a todo el público, sea cual sea su operador, en modalidad de OTT, como plataforma.

La nueva programación de Movistar Plus, que viene a relevar a la marca #0, que desaparece, abarca desde estrenos de cine, hasta series, competiciones deportivas, documentales, dibujos animados o música, a lo que se suma un partido de fútbol de LaLiga y otro de Champions League cada jornada. “La operadora refuerza su oferta televisiva con una propuesta de valor pionera, que agrupa diferentes contenidos capaces de cubrir las diversas necesidades y gustos de clientes y hogares y que se posiciona como una oferta única y diferencial”, expone la compañía.

El relanzamiento comprende la incorporación de nuevos canales, con el lineal Movistar Plus (dial 7) como “eje” de la nueva oferta de televisión y “cadena insignia” al concentrar “el contenido más relevante de la plataforma”. Estarán así incluidas las novedades de ficción, programas como La Resistencia, música, documentales y citas clave de competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus de Liga y de Champions.

Movistar Plus se convierte en servicio propio y a su vez en el canal principal de la plataforma Movistar Plus +. A su vez se crean otros cuatro canales temáticos dedicados a cine, series, música y documentales. La plataforma mantendrá un canal pop-up que irá variando en temática cada mes, además de mantenerse el canal deportivo Vamos. Habrá un Ellas Vamos, sobre el deporte femenino, se mantiene el canal de La Resistencia 24 horas y en Movistar Plus se podrán ver en su OTT propia las autonómicas y todas las cadenas presentes en la TDT.

Como sucedía en Canal +, habrá un estreno diario de cine y la emisión de las series originales de Movistar Plus +.