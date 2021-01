La marcha de El Rubius a Andorra pone en cuestión a los 'youtubers'

El malagueño Rubén Doblas, conocido en las redes sociales por El Rubius, el youtuber español con más seguidores, se ha unido a otros compañeros de profesión para tributar en Andorra y así reducir los gastos fiscales de su rentable actividad en las redes.

El Rubius pasará a vivir su mayor parte del tiempo en el Principado pirenaico (183 días al año) para así ver reducidos sus impuestos. "Llevo, literal, 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí, en España. Yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, que no me preocupa", ha explicado. El youtuber de origen andaluz y noruego cuenta con casi 40 millones de seguidores en Youtube y 16 millones en Twitter como @Rubiu5. En Twitch, la nueva red de Amazon, El Rubius tiene 8 millones de seguidores y es la plataforma que brinda mejores comisiones a los perfiles de masas.

El youtuber llegó a tener una serie de animación en Movistar + que no alcanzó la repercusión esperada.

"Todos mis amigos están ahí", ha llegado a justificar sobre su mudanza a Andorra el popular influencer con sus vídeos de gaming y vivencias personales. También se fueron al principado Willyrex, Vegeta777 o TheGrefg.

La carga fiscal en España para determinada cantidad de ingresos puede ser del 47%, mientras que los tributos por actividad radicada en Andorra es del 10%. La localización tan cercana a España permite esa residencia fiscal frente a otros paraísos como las islas anglonormandas o Mónaco.

La voz de respuesta a El Rubius, emitida anteriomente en instagram, procede del más popular influencer español en las redes, Ibai Llanos, que ha dado un razonamiento sincero sobre quedarse en España, donde vive muy bien aunque en impuestos se le vaya la mitad de los ingresos. La cantidad resultante sigue siendo atractiva y sabe que con su tributación se financian servicios públicos ahora más necesarios que nunca. "No me he ido a Andorra porque no me sale de los cojones", ha aseverado.

Seguramente la mejor campaña pro impuestos que hayamos tenido.Gracias @IbaiLlanos.pic.twitter.com/uIOww80LaI — Numeritos 🍕 (@08181) January 12, 2021

"Cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad es que asusta y te llevas un hostión, y sé que muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95 %, en nuestra situación os iríais", asegura Ibai.