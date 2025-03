María León cuenta por primera vez su versión del alterado con la policía: "Tres personas se abalanzaron encima de mí y me tiraron al suelo"

María León ha sido la protagonista del último programa de la temporada en Lo de Évole. La relación con su madre, sus relaciones de pareja o su incidente con la Policía Local de Sevilla han sido algunos de los temas centrales de la entrevista. La sevillana acaba de ser condenada a una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia y un delito leve de lesiones, mientras que ha sido absuelta del delito de desobedencia por el que fue enjuiciada el pasado 14 de marzo. Coincidiendo con la sentencia, la actriz ha hecho pública por primera vez su versión sobre este asunto, que le acarreó un duro trance en su vida personal.

"Venía de rodar el proyecto más importante de mi carrera hasta ahora", comienza diciendo León sobre el día de autos. La actriz salió ese día por Sevilla acompañada de su equipo. "Iba hablando con el director y el chico que iba detrás, que era el cámara, se salió con una copa en la mano", relata. La hija de Carmina Barrios cuenta como en un determinado momento ve cómo la policía le da el alto y la aparición de una lechera. "Cuando nos acercamos, había mucha violencia en ese círculo", asegura.

Tras preguntar qué psaba, la sevillana cuenta que recibió un empujón de los agentes por el que cayó al suelo. "Me asusté y empecé a grabar: 'Oiga, ¿por qué nos están haciendo esto?'". Según León, uno de los agentes aludió a su condición de actores para tomar la represalia. La actriz confirma que cuando le piden identificarse, no tenía el DNI, y que subió al vehículo policial por su propio pie: "Yo tengo claustrofobia. Cuando yo me monto y siento el plástico delante, le digo a la agente que por favor no me deje allí".

La intérprete asegura que tiene claro que su relato es verídico porque ha podido comprobarlo en los vídeos. Según ella, cuando le abren la puerta del coche, se dirige hacia los policías en busca de ayuda porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad. "Tres personas se abalanzaron encima de mí y me tiraron al suelo. Les pregunté por qué me estaban haciendo eso y me dijeron: 'porque sí'", afirma León.

La actriz se negó a borrar los vídeos de su teléfono

Ya en el calabozo, María León asegura que le ofrecieron que el incidente "se quedara en nada" a cambio de que borrase los vídeos que había grabado con su móvil, a lo cual se negó. "No he querido doblegarme. Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso", ha dicho la actriz ante la pregunta de Évole sobre un hipotético acuerdo de conciliación.

Además, cuenta como cuando le llegó el periodo no la dejaron asearse y que cuando su hermano Alejandro la fue a buscar, la prensa ya estaba en la puerta de la comisaría: "Yo estaba agotada, yo no entendí por qué me traía las gafas". Cabe recordar que María León denunció abuso policial, pero su denuncia fue archivada.

Detención de María León

De acuerdo con la versión oficial, la sentencia considera probado que María paseaba con los otros dos acusados (que han sido absueltos) por la avenida María Luisa junto a otros dos acompañantes, uno de ellos en bicicleta (el cámara al que se refiere la actriz). Tras darle el alto a este último para someterlo a las pruebas de alcoholemia, la patrulla requirió a la actriz que se identificara y que iba a ser conducida a dependencias policiales.

La juez añade que una vez iniciada la marcha del vehículo policial, "una persona no identificada" abrió la puerta, momento en que León aprovechó para salir en dirección a la valla de un edificio cercano. Los policías fueron tras ella y, con ánimo de oponerse a la actuación policial, forcejeó con una agente, a la que insultó y acabó propinándole un puñetazo y una patada.