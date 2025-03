María León predijo el resultado de su sentencia en 'Lo de Évole': "No voy a ganar, pero me siento en la obligación de resistir"

La entrevista a María León en Lo de Évole se emite este domingo en LaSexta, con el timing perfecto después de que la actriz haya sido condenada por su incidente con la Policía Local de Sevilla en 2022. Este será uno de las temas que centrarán la conversación con Jordi Évole y que él mismo ha cebado esta semana durante la promoción de la última entrega de esta temporada. De hecho, la propia María León ya vaticinaba cuál sería el resultado de la sentencia: "Yo no voy a ganar, es muy difícil. Pero me siento la obligación de estar ahí y resistir".

"Quiero sentir que de alguna manera me he colocado y me he puesto en frente. No voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer", expresaba la actriz de Allí abajo, al ser preguntada por Évole si alguna vez había pensado en llegar a un acuerdo de conciliación. "No he querido doblegarme. Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso", asegura León.

León denuncia abusos de un conocido director: "Se cuenta poco, pero pasa mucho"

Otro de los titulares de la entrevista tiene que ver con el fenómeno conocido como Me too en el cine español. "Poco me han preguntado", afirma la sevillana, sobre lo que para ella es algo que "se cuenta poco", pero "pasa mucho". En concreto, la actriz narra una situación de abuso por parte de un director conocido dentro del mundo de la interpretación: "Me dijo 'vamos a hacer una reunión con guionistas' y yo, inocente, pensaba que era real, que había un trabajo que hacer. Y el trabajo me lo quería hacer él a mí", empieza a contar.

La hermana de Paco León revela que este director intentó besarla "sin venir a cuento". "Le hice la cobra tres veces, una cosa muy terrorífica", añade. "Él no me pidió disculpas, me pide por favor que no lo cuente. Él no siente que me haya hecho algo malo a mí, se protege", opina la actriz, que ha optado por mantener en secreto la identidad de este director.

En cambio, María León va más allá diciendo que el suyo no fue un caso aislado y que ocurrió algo parecido con otra actriz: "Ella era más pequeña y dejó la profesión. Le dije a otra compañera que no me gustaba lo que estaba viendo y le propusimos ir a denunciar las tres juntas. Pero la chica nos pidió por favor que no", comenta.

María León, condenada por un delito de resistencia y un delito leve de lesiones

María León ha sido condenada por el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla al pago de una multa de 5.700 euros por un delito de resistencia y un delito leve de lesiones tras el incidente con la Policía Local ocurrido en la madrugada del 1 de octubre de 2022. En cambio, ha sido absuelta del delito de desobedencia por el que fue enjuiciada el pasado 14 de marzo.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercían los tres policías que participaron en la intervención solicitaban penas de prisión por un delito de atentado a la autoridad. Sin embargo, la jueza ha entendido que los hechos son de menor gravedad, en los que concurre la atenuante de reparación del daño tras consignar 150 euros para indemnizar a la agente a la que insultó y le propinó un puñetazo y una patada.

Detención de María León

La sentencia considera probado que María paseaba con los otros dos acusados (que han sido absueltos) por la avenida María Luisa junto a otros dos acompañantes, uno de ellos en bicicleta. Dos agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio le dieron el alto a este último para que se sometiera a las pruebas de alcoholemia. Durante esta situación, la patrulla requirió a la actriz que se identificara y, posteriormente, le informaron de que iba a ser conducida a dependencia policiales para su identificación en forma.

La juez añade que una vez iniciada la marcha del vehículo policial, "una persona no identificada" abrió la puerta, momento en que León aprovechó para salir en dirección a la valla de un edificio cercano. Los policías fueron tras ella y, con ánimo de oponerse a la actuación policial, forcejeó con una agente, a la que acabó propinándole un puñetazo y una patada. Una versión que no coincide con el relato de la condenada, que denunció abuso policial, pero a la que Jordi Évole da veracidad: "Le ofrecen que borren las imágenes que ha grabado, que son el detonante de que la tomen con ella, porque ella no es la que lleva un vaso de cristal en la calle, que es a partir de lo que se lía todo", afirmó el periodista en una intervención reciente en Más vale tarde.