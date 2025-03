María León revela cómo pagó a la abogada por su caso del altercado con la Policía Local

María León ha explicado en Lo de Évole su versión de lo sucecidod con una dotación de la Policía Local de Sevilla en octubre de 2022. Sobre ese incidente del que ha sido condenada con una multa e indemnización por 5.700 euros, la hermana de Paco León ha relatado todo como víctima: su sorpresa por los tres vehículos policiales que rodeaban a su compañero de rodaje que iba en bicicleta con una copa de alcohol en su mano. Tras recibir el empujón de un agente lo comenzó a grabar todo y eso enfurenció a los agentes, que la llevaron a jefatura al no llevar documentación encima. Al ser conducida a un vehículo patrulla sufrió claustrofobia lo que la violentó más. León insistía en su versión que fue presa de la ansiedad y que la policía actuó en represalia porque eran gente de la cultura. Ya en el calabozo no le dejaron asearse cuando le llegó el período y se extendió la traumática experiencia de la que, según su relato, no existía un motivo para las agresiones sufridas y la detención. En la sentencia fue absuelta del delito de desobediencia.

La actriz en su entrevista en Lo de Évole, en una detenida charla en parajes naturales del Cabo de Gata, ha insistido en que ha querido llegar hasta el final para mostrar resistencia ante lo que considera un abuso injustificado No ha querido ceder a llegar así a un arreglo por lo que vivió en la madrugada del 1 de octubre de 2022 cuando los policías le exigieron que borrara lo grabado con el móvil y que la detuvieron por su negativa, tal como insistió este domingo.

María León ha agradecido a los familiares y amigos que han estado arropándola a lo largo de estos años. Con su madre, Carmina Barrios, ha tenido por supuesto un apoyo incondional aunque desde ese entorno tan cercano le pedían que intentara llegar a un acuerdo para pasar página.

Fue su hermano Alejandro (no se dedica a la interpretación, es militar) quien consiguió un abogado que actuara en las horas previas a su detención y para pagar la defensa del juicio la actriz ha debido hacer varios proyectos extra para sufragar este gasto. La participación en el reciente MasterChef Celebrity fue el programa destinado a pagar a la abogada que ha llevado el caso. Un coste que ha asumido para ejercer así su protesta por lo que ha entendido en todo momento como una injusticia.

Al día siguiente del altercado la acgtriz quedó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar en un juicio rápido. La Fiscalía pidió 21 meses de prisión por atentado a la autoridad y lesiones leves, mientras los policías implicados solicitaron dos años y un día, además de multas. En este proceso ella denunció abuso policial, pero su denuncia fue archivada.

Este pasado viernes, dos días antes de la emisión de este cierre de temporada de Lo de Évole se conoció la sentencia, solo económica, y que puede ser recurrida.