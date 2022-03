Marián Álvarez: "El foco de los terroristas ahora somos nosotros"

La actriz madrileña Marián Álvarez (Goya a mejor actriz por La herida) se convierte en La unidad en Miriam, la agente más viajera del equipo antiterroristas. En la primera temporada estuvo grabando en Nigeria y esta segunda que hoy estrena Movistar Plus + sus escenas la llevaron a Jordania en la frontera con Siria. La unidad retrata el trabajo de un grupo policial antiterrorista que tras desmantelar un célula en los anteriores capítulos en este regreso tienen el enemigo cerca, en nuestro país.

Nathalie Poza es la responsable del equipo, la comisaria Carla Torres; y el reparto lo completan Michel Noher, como Marcos, y Luis Zahera, Sergio. Frances Orella, Pepo Oliva o Fran Cantos se suman a los seis nuevos capítulos de esta intriga de Dani de la Torre y guion de Alberto Marini.

-Entre la pandemia y la actual guerra parece que el problema del terrorismo yihadista quedó atrás. La unidad recuerda que esa preocupación de las fuerzas de seguridad está ahí...

-Es el trabajo de los policías que refleja La unidad. Todo está inspirado en una labor real. Miriam forma parte de un engranaje perfecto. Todos los agentes se apoyan entre ellos Hacer bien tu trabajo depende incluso de tu seguridad personal y la de los demás. Si uno falla todo salta por los aires. Miriam es muy consciente de sus decisiones por esta razón. La comisaria tiene un equipo sólido.

"Hay un runrún de que hay un topo porque no podemos entender por qué los terroristas saben tanto de nuestros movimiento"

-¿Cómo evoluciona la acción en esta segunda temporada?

-El foco de los terroristas ahora somos nosotros. No es que persigamos a los terroristas para evitar un atentado sino que ahora los policías somos su objetivo. Eso hace que los policías se desestabilicen. Hay un runrún de que hay un topo porque no podemos entender por qué saben tanto de nuestros movimientos.

-Todos sospechan de todos...

-Así es, se origina una desconfianza terrible en ese funcionamiento sincronizado. El suelo se torna arenas movedizas. Los personajes comienzan a cometer errores, muestran sus imperfecciones y eso hace que incluso el espectador empatice más con ellos.

-El tablero del juego pasa a ser España.

-Todo estamos en riesgo en casa. Casi todo transcurre en Madrid pero mi personaje, que es el más internacional, acude a los campos de refugiados de la frontera de Jordania con Siria.

-¿Dónde grabaron?

-En el campo de Zaatari, es uno de los más grandes del mundo, con 80.000 refugiados sirios viviendo allí. Fue una impresión para todos, un viaje emocional. Te das cuenta de cómo viven. Te vas y sigues con el recuerdo de lo que existe allí. Los niños que nacen allí no han un visto un árbol en su vida y son datos que te dejan impactado.

-Su trabajo de ficción le hace topar con realidades.

-Son experiencias que te permite un trabajo como el nuestro. Ya fue impresionante lo que vivimos en Nigeria. Esos equipos de rodaje son pequeños y lo importante es absorber todo eso que se te presenta en lugares así. Hay secuencias emotivas con niños de allí y te marcan. Cuando veo esas secuencias me conmuevo aún.

-¿Siria fue un prólogo de Ucrania?

-Sí. Y creo que a los ucranianos los estamos acogiendo mejor que a los sirios.

-¿La pandemia trastocó el rodaje?

-No, en la primera temporada nos complicó el estreno, que fue en mayo de 2020. Hemos grabado la segunda con las limitaciones que obligaban las circunstancias. Comenzamos en abril y terminamos en julio, precisamente en Jordania.

-¿Cómo les asesoran los policías reales para las historias de La unidad?

-Ya tuvimos toda la orientación en la primera temporada y para ésta hemos seguido en contacto con ellos. Han visitado las grabaciones e incluso alguno hace de figurante. Les puedes llamar ante cualquier duda. Son maravillosos.

"Con una inspectora que me asesoraba hablaba con ella como una mamá del colegio, no tiene que ver con el cliché sobre cómo son las policías"

-¿Qué rasgos incorpora Miriam de la sugerencia de los policías?

-De una inspectora de la que no puedo decir su nombre me llamó la atención de lo normal que se comportaba. Se me desmontaron los clichés. No aparentaba ser policía, era muy femenina, preocupada por sus hijos. Hablaba con ella como una mamá del colegio. Es muy cinéfila, se interesaba por mi trabajo de actriz. Me preguntaba que cómo conciliaba yo y, al revés, me sorprendía que por su trabajo de salvar el mundo cómo sacaba fuerzas y tiempo para la familia.

-Los policías no pueden ir de James Bond.

-Las policías escapan de los tópicos de querer ser masculinas o mujeres fatal. Hemos huido en La unidad de esos clichés.

-Si se dedican a la actividad antiterroristas deben llevar su labor con gran discreción.

-Deben aparentar que son funcionarios sin grandes responsabilidades. No pueden decir por la calle a qué se dedican. Es alucinante lo que hacen, la vocación que tienen, y la imagen que deben aparentar.

-De mayor todos querríamos ser también Luis Zahera.

-Y yo también, jajaja. En el reparto cada uno es muy particular, pero lo hemos pasado bien. Son muy talentosos y buenos compañeros y eso lo hace todo más fácil. Nathalie eleva cualquier papel. Y además Luis Zahera es el rey de la improvisación. Haría 500 temporadas de La unidad.