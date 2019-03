"Yo mato por una cookie de chocolate y un vaso de leche"

Bake off es un concurso que busca al mejor pastelero amateur en una exigente selección a cargo del jurado de este programa que Cuatro estrena a las 22.45. La versión española de The Great British Bake Off se extenderá por diez semanas con doce concursantes y 50.000 euros de premio.

El jurado lo forman Betina Montagne, la reina de la pastelería americana en Barcelona, que atiende a esta periódico; el experto en masas Dani Álvarez y el chocolatero Miquel Guarro, con Jesús Vázquez de presentador.

–¿Qué sensación ha tenido en estas semanas de trabajo?

–Ha sido increíble, no me imaginaba que la televisión movía a tantas personas, más de cien profesionales en un plató. Creía que el trabajo de pastelería era complicado hasta que empecé Bake off.

–¿Cómo van a ser esos concursantes a los que tiene que juzgar?

–Este es un programa muy divertido, con mucho movimiento. El espectador se va a involucrar, se va a reír, todo está en clave positiva. Lo grabamos de octubre a diciembre. Sobre los concursantes son como la vida misma: hay de todo. Tenemos una psicóloga, un enfermero, un cantante. Una cosa es hacer un pastelito a tus amigos y otra un encargo a contrarreloj.

–¿Unas pruebas así no sacan lo peor de cada uno?

–En Bake off se roban los ingredientes, se pelean. En pastelería si te quitan un ingrediente fundamental te quedas a dos velas.

–¿Cuáles son las cualidades que deben tener un buen concursante de Bake off?

–Te vuelves loco si no eres previsor. El tiempo lo es todo en la pastelería. Si vas a lo justo no puedes resolver improvisando como en las recetas de cocina. Hay que aprender a a resolver, a convivir, siempre desde la honestidad. Tenemos concursantes metódicos, otros que son más creativos y otros que saben funcionar bien bajo presión. En resumen, creo que hay que ser rápido, ser creativo y ser aplomado, tomando las decisiones correctas.

–¿Y cómo se ejercita un buen pastelero, aunque sea amateur?

–La clave es seguir al pie de la letra una receta. Así no hay margen de error. Y para hacer pastelería necesitas las herramientas adecuadas. Hay que tener dominio y a veces un pastel te requiere 3 ó 4 horas o una masa el reposo de 24 horas. Hay que ser muy minucioso para obtener el resultado conveniente.

"El azúcar va más allá de un saborizante. Si la tomas en su justa medida, como todo en la vida, es beneficiosa"

–De ahí que dar un pastel al vecino es todo un regalo...

–En ese regalo hay cariño, tiempo, dedicación.

–¿Qué opina de que el azúcar sea el enemigo público número 1?

–Yo hago pastelería para diabéticos y celíacos. El azúcar va más allá de un saborizante. Si la tomas en su justa medida, como todo en la vida, es beneficiosa. También te empachas si tienes un atracón de fruta. Hay alimentos que tienen una carga grande de azúcar, pero si te comes un trozo de tarta casera y haces actividad física no debería ser un problema.

–¿El problema viene con la pastelería industrial?

–Tienes el problema de las grasas trans, de las harinas refinadas. Yo no recomendaría bollería congelada de mala calidad, pero no hay que demonizar lo congelado.

–¿Cuál sería su pastel favorito?

–Soy de la pastelería americana:la del brownie, las tartas enormes, los muffins, los cinnamon rolls. Si hay que matar, yo mato por una cookie con chocolate y un vaso de leche.

–Díganos un pastel con el que podamos iniciarnos.

–Una masa de hojaldre o pasta brick del súper. Salteamos manzana con canela y azúcar moreno, que quede firme y sabrosa. La colocas en la masa, la cubres con otra plancha, aplicas huevo y al horno 10 minutos a 180 grados. Y junto al trozo de tu apple strudel, el helado de vainilla de la marca que más te guste.