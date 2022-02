¿Ha mejorado el servicio a la carta con RTVE Play?

Renovarse o morir. La nueva plataforma RTVE Play ha visibilizado una herramienta enorme. Un servicio totalmente gratuito. Pero lo que hemos ganado por un sitio lo hemos perdido por otro. ¿Qué ha ganado TVE con ella? Una tercera vía donde alojar contenidos de producción propia mucho más arriesgados y atrevidos que los que emite en abierto. Documentales, series y apuestas audiovisuales que de otro modo no existirían. Una conexión con el público juvenil que no consume televisión en formato lineal, es decir, televisión en el horario en que se emite.

¿Qué se ha perdido con ella? Pues hemos perdido el humilde pero eficaz rtve.es, un banco de datos mucho más ordenado en el que era posible encontrar los programas antiguos, tanto de TVE como de RNE, con una rapidez prodigiosa. Con la particularidad de que quedaban clarísimas las fechas de emisión de todos estos programas, y por si fuera poco, en la mayoría de ellos, por escrito, sus contenidos.

A mí particularmente no me gusta la nueva herramienta RTVE Play. Será más vistosa. Más ‘bonita’. Pero insisto, me parece muchos más operativa la anterior web de rtve.es a la carta. No esperaba que el propio presidente de la Corporación de RTVE en el Parlamento, en una comparecencia parlamentaria, reconociese con tanta humildad las carencias de Play y lo que va a costar ajustarlas a las necesidades de los espectadores para que encontremos nuestros programas antiguos de televisión y de radio con la misma facilidad con la que lo hacíamos en ‘a la carta’.

Explicó Pérez Tornero que, por hacerla más moderna y visual, Play es una plataforma que se basa en lo “experiencial”, esto es, en lo más visto, en aquello de lo que se habla, en lo último que se ha emitido. En definitiva, que copia el diseño de las plataformas que están de moda para, en su lavado de cara, ponerse a su altura.

¿Pero qué ocurre de puertas adentro? ¿Qué consecuencias sufrimos día a día los miles de usuarios que manejábamos la web a la carta?

En primer término, resulta complicado encontrar programas del archivo que hayan tenido centenares o miles de emisiones. En segundo lugar, han desaparecido los contenidos pormenorizados que de cada uno de ellos venía por escrito, así como las fechas de emisión original (un pecado mortal).

Pérez Tornero habló de un proceso de aggiornamiento de la plataforma lento y progresivo, argumentando que es complejo y caro, y que no se puede hacer de un día para otro. Pero al menos sorprendió que reconociese el error. Resulta que esa nueva forma de televisión que nos están vendiendo sólo era marketing. Ya la teníamos, mejor, más ordenada.

Lo ideal hubiese sido la cohabitación de la antigua rtve.es, que funcionaba como un tiro, con la nueva RTVEPlay como nueva marca de la casa, productora e impulsora de contenidos para jóvenes y espectadores inquietos. Pero la integración se hizo con demasiadas prisas.