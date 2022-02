Los mejores anuncios en el escaparate de la Super Bowl

Tras bajar en la pasada edición, con Estados Unidos desanimado, de los 100 millones de espectadores, la olímpica NBC, que ha unido a los juegos pequineses con la final de la NFL en la misma semana, se promete una cifra de récord.

De nuevo los norteamericanos celebran la barbacoa en el jardín, con las medidas del covid ya relajadas, antivacunas beligerantes a un lado, y con muchas ganas de celebrar. La 56ª final de su competición de fútbol americano, como excusa para atiborrarse de alitas adobadas y celebrar una fiesta familiar ante el televisor.

El resto del mundo, a deshoras en Europa y Asia, contemplará con una pasión extraña el acontecimiento deportivo entre Los Ángeles Rams y los Cincinatti Bengals y el interludio de las figuras del hip-hop Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Dr. Dre y el polémico Snoop Dogg, que será uno de los que aparezcan en los esperados anuncios del intermedio.

El evento se juega en Inglewood, que forma parte de la urbe californiana angelina. ¿Dónde ver la final de la Super Bowl en nuestro país? Para los muy forofos, a partir de las 00.30 en #Vamos, en Movistar Plus + y en Movistar + Deportes (diales 8, 45 y 53).

El descanso de la Super Bowl es el escaparate anual más cotizado, a 6,5 millones de dólares los spots mejor situados. Un desfile de estrellas del que va a sobresalir el de la marca cervecera (qué mejor que aparecer en un intermedio de millones de estadounidenses sedientos de birra) Michelob Ultra, anuncio por el que pasarán Serena Williams, una estrella del fútbol de allí, Alex Morgan, o el actor Steve Buscemi. Una de las series del pasado año, Ted Lasso, se colará por la pantalla. Jason Sudeikis hará de su personaje para ensalzar un programa informático y Anna Kendrick (Up in the air) unos servicios bancarios. Otra estrella como Idris Elba, considerado como uno de los hombres más atractivos del mundo, animará a utilizar las escapadas con booking.com.

Las agencias no han apretado en mensajes en esta edición en la que tras meses de preocupaciones e incluso con nubarrones de conflictos graves. Va a primar en esta edición el humor, los spots festeros, la simple invitación de consumir al peso. El patriotismo, la toma de conciencia de valores, más habitual en otros años, parece dar paso al carpe diem más sensitivo.

El actor de Ant-Man, Paul Rudd se limitará a comer la marca más conocida de patatas fritas, que habrá en las mesas de más de medio imperio, y Gwyneth Paltrow hará didáctica sobre sus velas orgásmicas para la firma de delivery más internacional, inevitable en este intermedio.

Otro actor cómico, el canadiense Eugene Levy, coleccionista de Emmy con Schitt’s Creek, se vestirá con hortera elegancia para un vehículo todoterreno Nissan. Arnold Schwarzenegger, que tanto juega como parodia de sí mismo, protagoniza la historia para un BMW eléctrico como un todopoderoso Zeus, junto a Salma Hayek como esposa, en un olimpo-mansión de lo más yanqui.

Un Chicote glotón, un tal Guy Fieri, muy venerado en EEUU, se encarga de probar la Bud Light Seltzer; y otra bebida, Busch Light, relata en el típico spot de manantiales de montaña con la premeditada incursión vintage de Kenny G. Para los estadounidenses es un día de fiesta a la altura de las grandes ocasiones del año pero en esta ocasión con el televisor en el altar. Estarán ante él para comer y beber (mucho, en ambas facetas), el resultado les va dar igual.