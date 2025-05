Melody responde a las críticas de su actuación en Eurovisión: "¿Tú sabes el temple que hay que tener?"

El trabajo de Melody como representante de España en Eurovisión ha dado como resultado la actuación que el público europeo pudo visionar el pasado martes en una de las semifinales. La prensa internacional y especializada en el festival ha elogiado la puesta en escena de la sevillana, destacando su telegenia y capacidad vocal, aunque Melody también es consciente de que no se puede gustar a todo el mundo.

Durante un encuentro con medios españoles este miércoles en Basilea, Melody se ha mostrado ante todo orgullosa de su candidatura, más allá del resultado que Esa diva pueda obtener este sábado. "¿Tú sabes el temple que hay que tener para hacer una actuación así? Y los crochetes [sic], y la bata de cola, y el pelo, y el tacón, y el bailarín, y el sombrero... ¡Es que son mil cosas!", asegura la intérprete.

"Llega un momento que el que no nos quiera votar, que no nos vote", ha agregado, satisfecha con el resultado de su performance. Melody ha destripado asimismo la exigencia vocal de Esa diva: "El sonido estaba muy bajo, yo estoy muy pelada de coros y voy llevando el peso de la actuación todo el rato, y bailando". Cabe recordar que el festival permite desde hace unos años los coros pregrabados durante las actuaciones.

Sobre los cambios de Esa diva: "Las bases lo permiten"

En una entrevista aparte, Melody también ha respondido al cantante Rayden, participante del Benidorm Fest en 2022 y miembro del comité de selección de canciones en 2025. El asesor musical anunció su desvinculación del formato el pasado mes de marzo, cuando criticó la victoria de Melody: "Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo". Días más tarde, confesó que ni tan siquiera había escuchado el revamp de Esa diva.

"Yo no he cambiado la canción, se ha pulido el sonido. Yo no he dicho que voy a cambiar la canción. Lo malo hubiese sido que hubiese sacado Esa diva y luego hubiese sacado El apagón. Eso hubiese sido injusto", ha argumentado la representante española. Además, Melody ha aclarado que el concurso permite este tipo de remasterizaciones. "En las bases de Benidorm Fest está permitido. No entiendo como él dice eso cuando es contrario a lo que dicen los contratos. No está muy bien informado", ha zanjado.

Así es la actuación de Melody en Eurovisión

El público eurofan en Suiza fue testigo este lunes de los meses de trabajo de Melody y su equipo. El número de Esa diva se ha dotado con una narrativa dividida en tres actos. En el primero, la artista aparece ataviada con un sombrero cordobés y una bata de cola negra de la que emergen los bailarines.

El vídeo de Melody con su actuación en Eurovisión: a por el Top 10 con Chanel

Después, Melody cruza un telón rojo y descubre un body plateado con 15.000 cristales. Finalmente, tras el dancebreak, la sevillana preside una escalinata desde donde interpreta el agudo de la canción, cae la pirotecnia y finaliza con la pirueta ya vista en el Benidorm Fest. Tras su actuación, Melody ha escalado hasta el puesto 14 en las apuestas de pago, cuando a llegó a posicionarse entre los últimos tras ganar Benidorm Fest.