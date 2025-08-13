'Los Muértimer': todas las claves de un divertido estreno que no debes perderte

Los Muértimer, la nueva película producida por Telecinco Cinema y Pokeepsie Films (Banijay Iberia) se estrena en las salas de cine de nuestro país este jueves 14 de agosto de la mano de Paramount Pictures Spain. La cinta, dirigida por Álvaro Férnandez-Armero (Ocho apellidos marroquís, Si yo fuera rico, Sentimos las molestias), está protagonizada por Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Belén Rueda y Pepe Lorente junto a los jóvenes actores Diego Montejo, Iratxe Emparan, Melani García, Adrián Checa y Bruna González.

Con guion de Jelen Morales, la película es un relato de misterio, terror y humor fúnebre basado en la exitosa trilogía de cómics Los Muértimer, de la joven ilustradora francesa Léa Mazé. La película que encabeza Álvaro Fernández-Armero se ha rodado durante siete semanas en diversas localizaciones de Vizcaya. Narra la historia de cinco amigos que descubren una trama de robo de joyas en un cementerio sin que ningún adulto los crea.

Álvaro Fernández-Armero ha contado cómo se puso en marcha este proyecto. “Nos mandó el guión Álex de la Iglesia, él conocía el cómic de Los Muértimer porque es un apasionado de los cómics. Nos pusimos a trabajar inmediatamente porque la historia me fascinó desde un primer momento. Fue un proceso muy rápido, en tres meses ya estábamos rodando”, ha declarado. Así define el director de cine a Los Muértimer: “Es una historia juvenil de aventuras, de suspense y con elementos fantásticos. Narra la superación personal del protagonista, Nico, el hijo de una familia de sepultureros. A él le hacen bullying en el colegio porque es el rarito. Nico tiene una sensibilidad hacia lo paranormal que no es entendida por los demás. A partir de ahí, van surgiendo las trepidantes tramas de la serie”, ha desvelado.

Víctor Clavijo y Alexandra Jiménez representan a Los Muértimer, los dueños de un exitoso negocio funerario y los padres de Nico (Diego Montejo), el protagonista de la historia. “Es un matrimonio apasionado de su trabajo en la funeraria, son distintos y disfrutan mucho de su negocio, pero descuidan un poco a su hijo”, ha comentado Víctor. Alexandra ha aportado más detalles de la excéntrica pareja. “Ellos tienen muchos puntos en común, son bastante egocéntricos y narcisos. Están todo el tiempo celebrando los logros del uno y del otro y se olvidan de que tienen un hijo del que ocuparse y con serios problemas de adaptación”, ha destacado.

El grupo de jóvenes está formado por los actores Diego Montejo, Iratxe Emparan, Melani García (ganadora de Tu cara me suena), Adrián Checa y Bruna González. Los jóvenes han destacado cómo se trata el bullying en una película, cuyo rodaje ha sido un máster para ellos. “Ser diferente es la virtud principal de Nico”, ha subrayado Diego. “Lo que mola es que todos no somos iguales”, ha añadido Adrián.