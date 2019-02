Las mujeres dejan un pueblo de Segovia para un programa de TVE

Tiene 716 habitantes y se llama Bernuy de Porreros. Es la población segoviana elegida para que sus mujeres (nueve en concreto) se marchen de las casas y dejar a los hombres a su aire en los trabajos y en las labores del hogar.

El formato británico recibe el nombre en España de Siete días sin ellas, producido por Bing Bang, y lo emitirá La 1 a finales de la presente temporada. Canal Sur ya emitió sin mucha fortuna un concepto similar con Te echo de menos, conducido por Beatriz Díaz (que se ha incorporado a Cuatro al día) siguiendo a varias familias, de pueblos y ciudades, cuyas mujeres se marchaban unos días en un hotel mientras sus maridos se ocupaban de sus casas y de los puestos de trabajo de sus respectivas parejas.

Bernuy de Porreros va a ser conocido en toda España por esta novedad de TVE que ha comenzado a grabarse y que se extenderá hasta hoy para poner a prueba las familias. Las mujeres han sido destinadas a un hotel con spa en Almería mientras que sus maridos tienen en su casa a los cámaras para ser testigos de sus quehaceres y de qué manera se organizan sin la presencia de las esposa. Cada familia recibe 1.500 euros, según han informado medios segovianos.

The week the women went es el nombre del programa de la BBC con versiones en Estados Unidos, Canadá, Bélgica o Dinamarca.