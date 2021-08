Las nuevas series para este mes de vacaciones

Agosto ya no es el páramo televisivo de otros años. Con la mitad del personal de vacaciones las plataformas van tentando con novedades para poner a prueba si la temporada puede animarse también en el mes más caluroso del año. Como poco septiembre se asoma caliente, con La casa de papel, en Netflix, con el principio de su fin, para el viernes 3.

He aquí su esperado tráiler.

Entre Amazon y Netflix, las de más clientes en nuestro país y en todo el mundo, empieza a arreciar una batalla directa por tener la influencia entre el público seriéfilo. En este mes la plataforma de la compañía de Jeff Bezos estrena Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman en una producción de Hulu que toma los mimbres de Big Little Lies, una imprescindible de HBO. La estrella que decepcionó con The Undoing (ella no tenía la culpa) es la supervisora de un centro de rehabilitación donde se tratan nueve personas que no se conocen entre sí. Esta miniserie australiana de ocho capítulos se estrena el viernes 20, día en que también se suma para los pequeños, y trekkies, la animación de Star Trek:lower decks.

En el viernes anterior, 13, también en Amazon, regresa la ficción antológica Modern Love, historias independientes basadas en una columna de The New York Times. Si Anne Hathaway destacaba en la primera remesa con un cuento sobre la depresión, ahora llegan Anna Paquin, Minnie Driver, Kit Harington (Juego de Tronos) o Tobias Menzies (The Crown) con otros planteamientos románticos, o no, en la gran urbe.

En ese mismo viernes 13 Netflix presenta la propuesta española del mes, Valeria, en su segunda temporada, con la continuación de las vicisitudes sentimentales de las protagonistas de las novelas de Elísabet Benavent. Diana Gómez es Valeria, que tiene ahora el reto de publicar sus historias.

En Netflix también el viernes 20 se estrena una producción mexicana, Todo va a estar bien, dirigida por el actor Diego Luna. Es una dramedia que trata de una pareja que pese a su enfrentamiento total permanece en la convivencia por la hija de ambos. Ese mismo día Movistar + sumará la segunda temporada de Todo va a ir bien, serie australiana sobre un joven que se encarga de dos hermanastras que necesitan atención especial. Netflix cierra el mes con la nueva ficción de Sandra Oh (Anatomía de Grey), La directora, que llega el viernes 27. Es una ácida comedia sobre los profesor de inglés de una universidad.

Fox, a través de las principales plataformas generalistas, estrena en España el lunes 23 la undécima y última temporada The Walking Dead. Una historia que debió terminar bastante antes de esta agonía, aunque mantiene un irreductible grupo de espectadores incondicionales. Para los forofos de la ficción histórica exagerada, Britannia estrena tercera temporada en HBO el martes 24.

El martes 31 llega a Filmin otra serie antológica, Inside nº9, a cargo de los guionistas británicos Steve Pemberton y Reece Shearsmith. Son historia con situaciones de lo más variopinto en lugares rotulados con el número 9.

Al margen de la ficción, Disney + estrena el 25 de agosto la docuserie McCartney 3, 2, semblanza biográfica del siempre beatle Paul McCartney, con la propia supervisión del cantante y compositor, en una amplia y distendida charla con el productor Rick Rubin.