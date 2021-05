El orden de hoy para seguir el festival de Eurovisión 2021

Italia o Francia se disputarán esta noche el primer puesto de Eurovisión. Entre el rock de Maneskin y Zitti e buoni y la balada clasicista y sentimental de Voilà con Barbara Pravi. Tercera opción es la maltesa Destiny con Je me casse. Suiza, con la canción Tout L'Universe, junto a Voilà bien conocidas por los espectadores de la docuserie de Rocío Carrasco, tiene opciones de estar en el Top 5 junto a Bulgaria, otra balada jaleada en Telecinco, y la ochentera canción de Islandia, cuyo grupo no estará presente en el escenario. Están confinados por dos positivos en coronavirus. Aparecerá una actuación grabada el 13 de mayo, que ya salió e la semifinal.

Los temas de divas de Chipre y San Marino darán alegrías a estos pequeños países.

Este es el orden de Eurovisión 2021

En vídeo, destacamos así los temas favoritos de hoy. Blas Cantó con Voy a quedarme intervendrá en 13º lugar

1) Chipre / Elena Tsagrinou - "El Diablo"

2) Albania / Anxhela Peristeri - "Karma"

3) Israel / Eden Alene - "Set Me Free"

4) Bélgica / Hooverphonic - "The Wrong Place"

5) Rusia / Manizha - "Russian Woman"

6) Malta / Destiny - "Je Me Casse"

7) Portugal / The Black Mamba - "Love Is On My Side"

8) Serbia / Hurricane - "Loco Loco"

9) Reino Unido / James Newman - "Embers"

10 Grecia / Stefania - "Last Dance"

11) Suiza / Gjon's Tears - "Tout l'Univers"

12) Islandia / Da?i Freyr og Gagnamagni? - "10 Years"

13) España / Blas Cantó - "Voy A Querdarme"

14) Moldavia / Natalia Gordienko - "SUGAR"

15) Alemania / Jendrik - "I Don't Feel Hate"

16) Finlandia / Blind Channel - "Dark Side"

17) Bulgaria / Victoria - "Growing Up is Getting Old"

18) Lituania / The Roop - "Discoteque"

19) Ucrania / Go_A - "Shum"

20) Francia / Barbara Pravi - "Voilà"

21) Azerbaiyán / Efendi - "Mata Hari"

22) Noruega / TIX - "Fallen Angel"

23) Países Bajos / Jeangu Macrooy - "Birth of a New Age"

24) Italia / Måneskin - "Zitti E Buoni"

25) Suecia / Tusse - "Voices"

26) San Marino / Senhit - "Adrenalina". EFE