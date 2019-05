La paella con chorizo con indignó a los valencianos

Hace casi tres años que Jamie Oliver se convirtió en objeto de debate nacional en nuestro país por su receta de paella. El británico es un rendido admirador de la cocina española y ha visitado con sus programas España numerosas ocasiones. Sin embargo en octubre de 2016 causaba olas de indignación entre puristas y profesionales de los fogones valencianos al dar a conocer su versión de la paella. Era una receta a la que le añadía chorizo y guisantes congelados, ingredientes que causaron esa reacción en las redes sociales que colocaron a Oliver en la picota del trending topic más iracundo. El chef televisivo, de profundas convicciones solidarias y que se distingue en sus apariciones por una cocina de improvisación e invitar a la condimentación sin cánones, había colgado en twitter su receta particular de la paella valenciana: "mi versión combina muslos de pollo y chorizo", era la sugerencia para los seguidores que tiene a lo largo del mundo. La reacción habitual de cientos de comensales españoles fue la habitual de Valencia: cuando a la paella se le agregan ingredientes que no son los ortodoxos, ya no es paella, sino que "es arroz con cosas".

Algunos internautas protestaron de lo que consideran una falta de respeto a la gastronomía española. Otro chef televisivo, el de las pesadillas y ahora reportero malencarado, Alberto Chicote, recomendó a su colega darse una vuelta por tierras levantinas para conocer mejor la esencia de la paella y de qué manera se prepara a la manera tradicional.

Las respuestas con humor, con fotos de arroz a la cubana como alternativa a esa paella, también se sucedieron a raíz de la receta del día de Jamie . La propuesta de arroz con embutido Oliver se suma a la hamburguesa de chorizo que una cadena de establecimientos estadounidense había brindado como receta seleccionada de una abuela asturiana.

La paella de Oliver

La receta de la paella de Oliver incluye además de "chorizo de calidad", cebolla, zanahoria, pimentón, chile picante, guisantes congelados (sí, propone que sean congelados) y gambas congeladas. Ingredientes que no pertenecen a la paella tradicional y que parecen dirigidos al un público internacional con ínfulas de recrear en casa la cocina de la España más turística y menos exigente.