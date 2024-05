'La pasión turca' atrapa a Maggie Civantos

Maggie Civantos (Málaga, 1984) es uno de los nombres propios de La pasión turca, la nueva serie de Antena 3 basada en la obra de Antonio Gala. La actriz encarna el papel de Olivia, la protagonista de la ficción, una profesora de Bellas Artes que cae rendida a los brazos de Yaman (interpretado por el actor turco Ilker Kaleli) hasta el hecho de perder la cabeza. La pasión turca narra en dos tiempos y a través de seis episodios una frenética historia de amor y pasión.

–¿Conocía la obra de Antonio Gala en la que está inspirada la serie? –Conocía la película, pero no hicimos ninguna revisión, era mejor que no lo tuviéramos en la cabeza. Se trata de una adaptación de la obra a los nuevos tiempos, que arranca de una manera diferente. Olivia es una mujer soltera, totalmente independiente. En su cabeza no está la idea de tener pareja, pero Yaman se cruza en su camino cuando estudia la tesis en Estambul y se enamora. En el primer capítulo arranca este viaje emocional que conduce a Olivia hasta el extremo. Los sentimientos que tiene hacia Yaman le llevarán a perder la cabeza.

–¿Qué destacaría de la serie? –Destacaría el hecho de recuperar la esencia de la obra con una mirada actual y apoyada en un personaje contemporáneo. La gente que conoce la historia de hace treinta años tendrá el deseo de encontrar la esencia de la historia, pero se encontrará con una nueva versión que mantiene la esencia pero amplia el abanico de posibilidades. Esta mezcla es muy interesante. La serie ofrece una fotografía preciosa y espectacular de Estambul. Hemos estado rodando dos meses por toda la ciudad. Los directores han cuidado todos esos detalles hacia el extremo. Y sobre todo, la sensualidad que contiene la serie, no solo por las escenas íntimas, sino por la música y los escenarios de Estambul, que es una ciudad muy bella.

–¿Cómo definiría a Olivia, su personaje en La pasión turca? –Olivia es una mujer que arranca siendo racional e independiente, pero tiene un vacío, ella desea algo más pero le cuesta atreverse a sentir. De repente, pierde ese control a través de la relación con Yaman y encuentra esa adrenalina que no sabía que echaba de menos. Al final, es un viaje íntimo con ella misma, descubre lo qué supone sentir y dejarse llevar por todas esas emociones. La historia de Olivia es la historia de un viaje en el que descubre nuevas emociones y sentimientos.

–¿Existe alguna similitud entre el personaje de Olivia y Maggie Civantos? –Creo que sí. Todos los personajes aparecen por algo. Todos los personajes tienen un puntito de los actores que los encarnan. Me considero una mujer apasionada en todo lo que hago, como Olivia, y si estoy enamorada lo estoy de verdad, no juego a dobles tintas. Obviamente, es una ficción y todo está llevado al extremo, afortunadamente nunca he perdido la cabeza a ese nivel. Ella se permite sentir y yo también me lo permito, sino es que no podría ser actriz.

–¿Cómo ha congeniado con el actor turco Ilker Kaleli, con el que comparte la mayoría de las escenas? –Muy bien. Admiro mucho lo que ha hecho. Es un actor muy trabajador, él no hablaba español, aprendió algo durante el rodaje, pero nos hemos comunicado en inglés. Cuenta con todos mis respetos y mi admiración. Él ha trabajado muchísimo en este proyecto.

–Tras su paso por Atresplayer, La pasión turca ha dado el salto a Antena 3… –Cada jueves se emite un capítulo en Antena 3. La miniserie completa está en Atresplayer. Son seis capítulos de unos 50 minutos cada uno. La pasión turca está dividida en dos tiempos, en el tiempo presente y a través de los flashbacks van a ir entendiendo todo lo que ha pasado. La estructura temporal que tiene la serie genera mucha tensión. A partir del tercer capítulo se inclina más por el thriller que por la trama amorosa.