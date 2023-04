El perfecto discurso de doña Letizia para 'Informe Semanal' y cómo despertó su vocación

Doña Letizia ha vuelto a demostrar su pericia como narradora y periodista de años ante los micrófonos y las cámaras. La Reina lleva la profesión de su periodista en el alma y su vocación ha renacido en los tres minutos de intervención ante el 50º aniversario de Informe Semanal. Unos minutos que resumen esa misma labor de ella y de tantos profesionales. Recuerdos y datos que además revelan el conocimiento de TVE que tiene la esposa de Felipe VI, que presentó como sustituta de verano Informe Semanal durante unos meses.

La colombiana Omaira, una niña víctima del volcán Nevado del Ruiz, en 1985, es uno de esos tremendos testimonios del veterano programa que ha sido siempre ventana y guía para los espectadores.

#InformeCumple50 | En 50 años de emisión, no ha habido una imagen que haya impactado tanto como la de la pequeña Omayra Sánchezhttps://t.co/bi5gdFZJF6 pic.twitter.com/VFG1sDRcbs — RTVE (@rtve) April 1, 2023

Este es la intervención íntegra de la Reina en 'Informe Semanal'

"Hola, ¿cómo están? me asomo un momento a sus casas en este sábado especial para hacerles una confesión: siento un gran pudor profesional e intelectual por el hecho de dirigirme a ustedes en este día en que la televisión pública rinde homenaje a Informe Semanal y a quienes han escrito su historia.

Yo sólo fui una sustituta de verano hace más de 20 años y solo puedo agradecer sumarme a la felicitación a todos los profesionales que durante 50 años nos han ayudado a comprender el mundo. Informe Semanal es más que la referencia informativa de la historia reciente de España, es la mirada sosegada de un enfoque cuidado, la información contrastada con profundidad, con contexto. La explicación de nuestro tiempo.

En los años difíciles este programa contribuyó con serenidad y confianza a la construcción y consolidación de nuestra democracia sus reportajes ayudaron a forjar los valores democráticos y a trasladarlos a la opinión pública.

Desde entonces Informe Semanal no ha faltado un solo día a su cita con la sociedad española la honestidad y credibilidad que siempre buscan los reportajes obedecen al entramado virtuoso que forman sus realizadores, productores, montadores, cámaras, periodistas, reporteros.... Quienes están en el archivo, en el departamento de imagen, guionistas, técnicos de todo tipo.... A todos esos hombres y mujeres profesionales mi agradecimiento y el de una sociedad que se ha hecho adulta bajo los focos de Informe Semanal.

En mi caso pasé de puntillas y con la ilusión de poder ver de cerca aquella redacción que siempre fue el sueño de los estudiantes de Ciencias de la información. Todos queríamos ser reporteros de Informe Semanal, no lo conseguí pero a mis 50 años Informe Semanal formó y forma parte de mi vida. Y todos, sin importar la edad que tengamos, sabemos lo que sucede al escuchar la sintonía que va a sonar a continuación. Todos evocamos algún momento que nos marcó de un modo especial y que Informe Semanal nos explicó he estado viendo los especiales del 10º, 20º, 30º aniversario, la historia está ahí pero a mí me sigue estremeciendo un día de noviembre de 1985. Era una niña de 13 años de Oviedo que a la hora de la cena veía Informe Semanal junto a su familia en la pantalla apareció otra niña tenía mi edad. Se llamaba Omaira, a punto de morir, y con el agua al cuello atrapada en el lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia hablaba con impactante lucidez. Su mirada se clavó en la cámara de Evaristo Canete a quien tuve la oportunidad de conocer muchos años después y aprender de él. Ese reportaje que también firmaron Ana Cristina Navarro y Norberto Sánchez me permitió descubrir el valor del periodismo serio y riguroso. g

Gracias a todos los que habéis formado y formáis parte de Informe Semanal por recorrer 5 décadas bordeando dificultades parando un rato el mundo para comprenderlo mejor para entenderlo con tiempo remando a menudo contracorriente para regalarnos cada semana el periodismo que merece la España que somos medio siglo de prestigio informativo al servicio de un país que ha crecido con Informe Semanal. Felicidades y gracias.