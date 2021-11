Un personaje de 'Barrio Sésamo' se vacuna y provoca la polémica

En Barrio Sésamo (Sesame Stree) también han tomado medidas contra el coronavirus. En plena campaña por la vacunación del presidente Joe Biden uno de los personajes más emblemáticos del programa infantil de la cadena pública estadounidense, PBS, el amarillo pájaro Paco Pico, Big Bird, ha anunciado en Twitter que se ha vacunado. Dice que ha sentido un ligero picor pero que esa vacuna le permitirá estar sano él y los demás.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!