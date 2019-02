La plantilla de Canal Sur denuncia el "caos" del Carnaval

La voz de la redacción de la RTVA, el Consejo Profesional de Canal Sur, está que trina con la cobertura del Carnaval de Cádiz, que obliga a adelantar los informativos casi a las siete y media de la tarde, acorta la duración y se eliminan de la parrilla espacios que funcionan bien entre el público como Cómetelo. La dirección interina de la RTVA insiste en copar con doce noches de agrupaciones carnavalescas la señal andaluza, con unos horarios que alteran los hábitos de la información nocturna.

El Consejo habla de “caos intolerable” lo sucedido este domingo, en una nota enviada a todo el personal de la casa, en la que hablan de “falta de respeto” a los redactores que trabajaban ese día. El informativo nocturno se limitó a quince minutos, tras cambiar varias veces de criterio, y se ofrecieron posteriormente diez minutos más con El Tiempo y Deportes.

El organismo lamenta que la dirección de Canal Sur se pliegue a las directrices de la organización del concurso gaditano, el Patronato del Carnaval, actitud que llegan a tildar textualmente de “matonismo”. La autonómica se ve obligada a ofrecer todo la fase final del concurso en directo cuando no termina de ser algo necesario para el espectador (no altera el desarrollo ni la intriga al no ser una retransmisión deportiva).

Audiencia del domingo

El resultado en audiencia confirma lo equivocada que es esta cobertura y la estrategia de programación. En la franja nocturna estelar el Carnaval fue la sexta opción y Canal Sur anotó en este día un 7,4% de cuota, por detrás de Telecinco (12,4), Antena 3 (11,3) y La 1 (8,5), en una jornada de poco consumo.

La retransmisión, con un curva de rendimiento irregular (al igual que la calidad del contenido de la función), tuvo 198.000 espectadores de media 7,4%. Lo más visto del día en la autonómica fue Salud al día, 240.000, 9,3% y el mencionado mini-informativo nocturno, 245.000, 9,2%. Enfrente, la película de Antena 3 Perdiendo el Norte, pese a ser reposición, interesó a 487.000 andaluces, 16,2%; GHDúo, 435.000, 13,8%; Salvados, con Alfonso Guerra, 378.000, 10,6; Rogue One, en La 1, 259.000, 8,2%; y Chester, en Cuatro, 252.000, 7,2. Pese a lo que suele contarse a los parlamentarios, ajenos a los audímetros, las funciones del Falla que no son la final no interesan y se ven rebasadas por contenidos de todo tipo.

El organismo que representa a los trabajadores de Canal Sur pide “claridad” de criterios y “firmeza” antes quienes se erigen como programadores de la cadena sin saber las reglas de la televisión comercial.

Lo que vivió la redacción

Sobre lo que sufrió la redacción de informativos este domingo el consejo relata que se fueron enterando de las previsiones “por los pasillos” y se adelantó la jornada laboral de 11 horas para que el Noticias 2 concluyera antes de las ocho de la tarde. El horario de inicio pasó de las 19.30 a las 19.45 y todo se cambió con los contenidos ya preparados, anunciando una ampliación en Andalucía TV que después no se produjo. Tras dos cambios más se terminó emitiendo ofreciendo el suplemento posterior de diez minutos. “Resultado: un informativo muy alejado de los parámetros de calidad que nos exigimos y que echa por tierra el trabajo de muchas personas para mantener informada a nuestra audiencia”, muestra su pesar el consejo, que habla del “desprecio” a los andaluces para informarse.

“No admitimos que la función que tiene la RTVA sea mermada por cualquier fanatismo de unos pocos. Los informativos de Canal Sur no pueden ser organizados desde el Teatro Falla”, sentencia el consejo ante el director general de Canal Sur, Joaquín Durán, y el director de informativos, Fernando García.

Esta polémica se añade al elevado coste de la gala del 28-F grabada en Fibes, que los sindicatos calculan que cuesta más de los 140.000 euros anunciados.