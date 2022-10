¿Qué es lo que podía haber fallado en la actuación de Eurovisión de Chanel?

TOKE comienza a sonar y es la canción de la selección española de cara al Mundial de Catar. TVE ha elegido el segundo tema de su representante en Eurovisión en 2022, con su sabroso tercer puesto en Turín, para animar los intermedios de sus canales y anunciar la cita futbolística que emitirá en abierta.

Han pasado cinco meses del Festival de Eurovisión y parece que ha pasado mucho más tiempo. Ya hay selección para los participantes que acudirán en febrero al Benidorm Fest y de esa relación de 18 aspirantes, de los principales estilos y perfiles, saldrá el representante para Liverpool.

Chanel Terrero canta y baila con TOKE y se presiente como una figura internacional que dará mucho que hablar en los próximos años. Su actuación en Turín, con Slo Mo sigue sigue la interpretación más vista en el canal oficial del Festival de Eurovisión en Youtube.

Los espectadores de todo el mundo se rinden ante la actuación de España en el festival de 2022 y sigue asombrando la coreografía de Kyle Hanagami, el estadounidense que junto al autor principal de la canción, Leroy Sánchez, fueron los creadores del número de Slo Mo.

Desde el primer ensayo en el Benidorm Fest brilló la barcelonesa y su conjunto de baile. Slo Mo se perfilaba ya entonces como el tema idóneo para llevar al festival y su coreografía estaba lista para sorprender en todo momento.

Ya en Turín los eurofans extranjeros alababan el mecanismo de relojería que era la actuación española. En tres minutos pasa casi de todo para una canción, la sensualidad, los movimientos originales, la sorpresa.

Tan calculado estaba Slo Mo, a la centésima de segundo, que hasta la actuación de la final se guardaba la preocupación de que en el último momento se pudiera producir un incidente, es decir, un espontáneo, un tacón roto, el abanico que no termina de ser entregado a la cantante. El temor podía estar en algunos espectadores. Pero ¿temía Chanel o sus bailarines que en cualquier momento pudiera fallar algo de la coreografía de Slo Mo?

La propia cantante respondía a este periódico que no, "que era imposible que sucediera un fallo". No, por exceso de confianza sino por la absoluta seguridad de lo trabajado de tantos meses. "Nunca nos planteamos que pudiera suceder algo. Estaba todo tan calculado y ensayado que hubiera sido muy difícil que fallara algo". Y no, ni siquiera el abanico que Pol llevaba oculto en una pernera del pantalón podía perderse o no entregarse. "Los movimientos estaban tan calculados que incluso en un imprevisto podríamos haber improvisado para que no se hubiera notado un posible error", resalta Chanel. Y sobre el abanico, todos estaban confiados en que se entregaba sin problemas en la actuación definitiva.

En esa intervención de la final hubo un pequeño inconveniente y que no fue notado por nadie. Sólo Chanel sabía que la chaquetilla diseñada por Palomo Spain debía estar cerrado hasta que se desviste con el dance break. Se abrió antes pero Chanel siguió bailando sin hacer notar nada. Estaba todo tan perfilado que Slo Mo iba a ser el fenómeno con que fue recibido por la audiencia. Ucrania ganó el festival por solidaridad internacional, pero Chane fue realmente la vencedora musical.