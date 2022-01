Polémica por lo que ha ocurrido en TV3 al pedir una concursante responder en castellano

Polémica en Cataluña por lo que ha ocurrido en un programa y que una vez más enfrenta a hablantes en catalán y hablantes en castellano. El popular concurso de la televisión autonómica catalana TV3 Atrapa’m si pots ha provocado en las últimas horas reproches cruzados en redes sociales por la respuesta del presentador, a Llucià Ferrer, a una concursante que pidió responder en castellano y no en catalán.

La dinámica del concurso es responder a preguntas de cultura general. En la edición en cuestión, con niños como protagonistas se realiza una pregunta en catalán: "¿De qué cereal está hecha la pasta italiana más tradicional?”.

Ante esta pregunta la niña no se acuerda de la respuesta en catalán y pide responder en castellano: "¿Puedo decirla en castellano?". El conductor respondió: "No, aquí eso sí que no. Es un concurso en TV3, en catalán y debemos responder en catalán".

"Cereales", se dispuso a responder en esos momentos la pequeña. El presentador baja el tono y responde la respuesta correcta: "Blat ", palabra catalana para "Trigo". La niña espeta inmediatamente: "Trigo". El presentador acabó su intervención bromeando: "Trigo, el trig".

Usuarios en las redes se han mostrado a favor de la decisión y también en contra. Los primeros esgrimen que si se permitiría en programas como Pasapalabra contestar en catalán, euskera o gallego. Los segundos expresan que al ser bilingües deberían tener derecho a responder en cualquiera de las dos lenguas que maneje.

Vox, Cs y PPC han pedido explicaciones a lo que consideran un ataque al castellano en Cataluña.