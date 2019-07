Los premios Emmy 2019, la hora final de 'Juego de Tronos'

Los actores Ken Jeong y D’Arcy Carden son los encargados de desvelar los nombres de los Emmy 2019, 71ª edición en la que como viene siendo la tónica a lo largo de la década las plataformas de pago se repartirán aspirantes y futuras estatuillas. La última temporada de Juego de Tronos es la favorita para la gala del 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

La superproducción de la HBO cierra etapa con un aluvión de candidaturas que se suman a los 42 premios que ya suman en sus siete temporadas anteriores.

Better Call Saul, de AMC, Ozark de Netflix y la serie de Amazon Prime con Julia Roberts, Homecoming, son otras de las posicionadas en el ámbito de drama.

En comedia, Veep, de HBO, Glow de Nettlfix y La maravillosa señora Maisel y Fleabag, de Amazon son las favoritas, y en miniserie el camino parece despejado para la mejor producción de lo que llevamos la temporada, Chernobyl, de HBO y Sky, compitiendo con Así nos ven (de Netflix),Fuga en Dannemora (de Showtime) y Fosse/Verdon (FX, que se ha visto en España en HBO).

SERIE DE DRAMA

Better Call Saul

Bodyguard

Juego de tronos

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This is us

ACTOR PRINCIPAL DE DRAMA

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This is us)

Kit Harington (Juego de tronos)

Bob Ordenkirk (Better Call Saul)

Billy Porter (Pose)

Milo Ventimiglia (This is Us)

ACTRIZ PRINCIPAL DE DRAMA

Emilia Clarke (Juego de tronos)

Jodie Comer (Killing Eve)

Viola Davis (Cómo defender a un asesino)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This is Us)

Sandra Oh (Killing Eve)

Robin Wright (House of Cards)

ACTOR DE REPARTO EN DRAMA

ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA

ACTOR INVITADO, DRAMA

ACTRIZ INVITADA, DRAMA

SERIE DE COMEDIA

Barry

Fleabag

The Good Place

La maravillosa señora Maisel

Russian Doll

Schitts Creek

Veep

ACTOR PRINCIPAL DE COMEDIA

ACTRIZ PRINCIPAL DE COMEDIA

Christina Applegate (Dead to me)

Rachel Borsmann (La maravillosa señora Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitts Creek)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA

ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA

ACTOR INVITADO, COMEDIA

ACTRIZ INVITADA, EN COMEDIA

MINISERIE

Chernobyl

Fuga en Dannemor

Fosse / Verdon

Sharp Objetcts

When they see us

ACTOR PRINCIPAL, EN MINISERIE O TELEFILME

Benicio del toro (Fuga en Dannemora)

Hugh Grant (Un escándalo muy inglés)

Jared Harrys (Chernobyl)

Jharrel Jerome (When they see us)

Sam Rockwell (Fosse / Verdon)

Mahershala Ali (True Detective)

ACTRIZ PRINCIPAL EN MINISERIE O TELEFILME

Amy Adams (Sharp Objectcs)

Patricia Arquette (Fuga en Dannemora)

Aunjanue Ellis (When they see us)

Joey King (The Act)

Niecy Nash (When they see us)

Michelle Williams (Fosse/Verson)

ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE O TELEFILME