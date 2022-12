Esto es lo que tendremos en la televisión el próximo año

El nuevo año vendrá con novedades en la televisión. Las principales cadenas trabajan desde hace meses para planificar nuevos estrenos con los que ganarse el favor de la audiencia. Entrar con buen pie en 2023 es uno de los principales objetivos que se marcan los grupos audiovisuales. Sin duda, una nueva oportunidad para que los rezagados intenten sumarse al tren de los privilegiados.

2022 ha sido un año magnífico para Atresmedia. Partiendo de esa premisa hay poco que cambiar y sí confirmar los formatos que vienen funcionando desde hace varias temporadas. Por ello, Antena 3 estrenará la décima temporada de Tu cara me suena, teniendo ya programado para el día de Reyes un especial con el fin de engrasar los motores. Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Josie, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo son los nueve concursantes que participarán en la décima edición del formato. También volverá la tercera temporada de El Desafío con Roberto Leal y una lista célebre de concursantes entre los que se encuentra Ana Guerra, Rosa López, Laura Escanes, Jorge Lorenzo, Boris Izaguirre o Florentino Fernández. Mask Singer, Atrapa un millón o La Voz, el talent show más visto de la televisión, serán otros formatos que regresarán con el nuevo año. Entre los estrenos destaca un nuevo concurso, The 1% club, que supondrá el regreso a este tipo de formatos de Arturo Valls. Por su parte, en la Sexta no se prevén grandes cambios en su programación.

Para Mediaset el 2023 supone el inicio de su proceso de renovación. Un proceso que ha ido ganando forma a finales del presente año y que se irá culminando a lo largo de los próximos meses. Apartada del liderazgo televisivo desde hace 13 meses, Telecinco encara el nuevo año con el objetivo de recuperar el trono perdido. No lo tendrá nada fácil. Tampoco cuenta con un abanico de recursos que sea capaz de cambiar la dinámica actual. Sus formatos de entretenimiento más destacados para el próximo año son Supervivientes 2023 y La isla de las tentaciones 6, dos de sus programas más vistos. En el caso de La isla de las tentaciones, aún no ha acabado la quinta edición y ya se está promocionando la sexta con el fin de enganchar al público joven. Hasta que no llegue Supervivientes, el peso de los realities caerá sobre la segunda edición de Pesadilla en el paraíso. El reality grabado en Jimena de la Frontera ha renovado temporada y estará liderado por Carlos Sobera, Sandra Barneda y Nagore Robles. Hasta el momento hay siete concursantes confirmados: Maite Galdeano, Kiko Jiménez, José Antonio Avilés, Borja Estrada, Silvina Magari, Mar López y Antonio Montero. En cuanto a series, no tardará en estrenarse Escándalo, relato de una obsesión, la serie protagonizada por Alexandra Jiménez y el joven actor Fernando Lindez. Más adentrado el año llegarán los capítulos de la temporada 13 de La que se avecina, cuando acabe el periodo de exclusividad que posee Prime Video. Y también está confirmada la tercera temporada de Entrevías, una de las pocas series que ha funcionado en Mediaset en los últimos tiempos. En Cuatro no se avistan grandes cambios. El más significativo será el regreso de Risto Mejide a Chester.

TVE tiene ante sí el difícil reto de sobreponerse al peor año de su historia en audiencias. Su principal baza será Benidorm Fest tras el éxito conseguido este año con Chanel. La final de la segunda edición está prevista para el 4 de febrero de 2023. MasterChef, otro de sus formatos más seguidos, volverá con la versión anónima. La polémica generada en la versión celebrity supone un aliciente más para su lanzamiento. Días de tele con el regreso de Julia Otero a la televisión pública, Pekín Express y la recta final de Cuéntame cómo pasó también llegarán con el 2023.