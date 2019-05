Estas son las principales series de mayo

Llega un mayo muy intenso en cuestión de series.

El martes 7 será cuando HBO incorpore Chernobyl, miniserie de cinco capítulos que recrea el accidente nuclear de 1986 a través de quienes hicieron el milagro de controlar una de las peores catástrofes de la humanidad, con Jared Harris, Stellan Skarsgard y Emily Watson en el reparto.

El próximo lunes estrena la miniserie de Starz The Spanish Princess, que aborda la biografía de la infanta Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y primera esposa de Enrique VIII.

También en HBO, Nick Hornby, como guionista, y el director Stephen Frears como productor, presentan desde el 7 State of the Union, comedia dramática protagonizada por Rosamund Pike y Chris O’Dowd, contada desde un inusual formato de dos capítulos diarios de diez minutos cada uno, que irán completándose hasta el 11.

En HBO se aguarda también el final de Juego de tronos, remate que coincidirá, días antes, de La última guardia, documental dedicado a la trastienda de lo que ha sido la última temporada de la superproducción de la saga de George R.R. Martín.

HBO también reserva para el miércoles 22 Years & Years, escrita por Russell T. Davies y protagonizada por Emma Thompson, que sigue la vida de una típica familia británica en los convulsos quince años que rodean al Brexit.

Movistar +

Mario Casas vuelve este mayo a la televisión con un proyecto original de Movistar+ creado a su medida, la serie Instinto. Esta ficción consta de ocho episodios de 50 minutos, se estrenará bajo demanda el viernes 10. Casas se mete en el papel de un empresario seductor y desinhibido que vive atormentado por una continua insatisfacción. Con Lola Dueñas en su primer papel para una serie, el repartode esta producción de Bambú se completa con Ingrid García-Jonsson, Silvia Alonso, Óscar Casa, Juan Diego Botto y Elvira Mínguez.

Movistar + también añade desde este miércoles festivo la tercera temporada de The Missing: Baptiste, centrada en el personaje del investigador Julien Baptiste ante la desaparición de una prostituta del Barrio Rojo de Ámsterdam. A partir del 12 de mayo sumará cada domingo un episodio de The Fix, thriller policíaco inspirado en el caso real del ex deportista O.J. Simpson.

Netflix

Netflix, por su parte, propone la comedia negra Muertos para mí, con Christina Applegate y Linda Cardellini; la serie de dibujos para adultos Tuca y Bertie, ambas desde este viernes; y el viernes 24, la intriga de Dilema, debut en televisión de la estrella René Zellweger en una serie, donde interpreta a una misteriosa mujer que ofrece dinero a una pareja de recién casados, en la línea de Una proposición indecente.

En ese viernes 24 también se estrena la producción propia española de Netflix Alta Mar, creada por Bambú, sobre unos refugiados europeos de la Segunda Guerra Mundial en un transatlántico con destino a Estados Unidos. Su trío protagonista lo encarnan Alejandra Onieva, Ivan Baquero y Jon Kortajarena junto al veterano José Sacristán.

Amazon

Amazon Prime Video anuncia para el viernes 17 la segunda temporada de Fleabag y antes, el 14, su serie de producción española El pueblo, comedia de Mediaset (se estrenará la temporada próxima en Telecinco) sobre las peripecias de un grupo que, en diferentes momentos de sus crisis personales, responden a un anuncio que les promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido en una aldea de Soria.

En TNT, en las distintas plataformas en línea, estrenará desde el día 15 una serie producida por Robert Zemeckis, Proyecto Blue Book, sobre investigaciones de casos de avistamientos de ovnis durante las décadas de 1950 y 1960.