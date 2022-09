Así es 'Un asunto privado', Aura Garrido y Ángela Molina lo cuentan

Un asunto privado es una serie de suspense que acaba de estrenar Prime Video bajo el sello Bambú Producciones y VIS. Relata la historia de Marina Quiroga (Aura Garrido), una joven atrevida con alma de policía que se propone dar caza a un asesino en serie que campa a sus anchas en la Galicia de los años 40. El reparto de la ficción lo completan Jean Reno, Ángela Molina, Álex García, Gorka Otxoa, entre otros.

–¿Qué expectativas tenéis depositadas en el estreno de la serie Un asunto privado?–Ángela: Que la gente la disfrute.

–¿Cómo son vuestros personajes en la serie, Marina y Asunción?–Aura: Marina es una mujer valiente y muy independiente. Ella tiene una vocación, sabe lo que quiere hacer, tiene muy claro cuál es su criterio y no va a dejar que nada ni nadie la detenga.–Ángela: Imagínate teniendo una hija así, como madre solo puedo volverme loca y darle al alcohol.

–¿Cómo es la relación entre madre e hija en la serie?–Ángela: Muy complicada, no me hace ni caso, sale volando de casa en cuanto puede. En realidad vivo por mi hija y ella me ama. En este momento de su vida Marina no me necesita tanto–Aura: Son dos personajes que chocan mucho, pero eso sucede porque son muy parecidas. En el fondo se quieren muchísimo.

–El personaje de Marina es adelantado a su tiempo y con una mente privilegiada para la investigación…–Aura: Sí. Ella tiene mucha vocación. Su padre la ha formado desde muy pequeña a través de los juegos para la investigación. Esa es la voluntad, el corazón y todo lo que quiere hacer Marina. Con lo cual eso es lo que ocupa toda su cabeza. Lee mucho. Compra revistas extranjeras sobre investigación y es muy inteligente. Más que adelantada a su época es una chica que no quiere vivir con las normas que le imponen desde fuera. Esas normas no las va a aceptar en ningún caso.

–Por su parte, la misión de Asunción será contener el afán investigador de su hija, que no para de meterse en problemas...–Ángela: Sí. De hecho por eso me mantiene en la ignorancia, no quiere que su madre sufra y lo pase mal. Voy a procurar que ella vaya siempre con cautela, pero será muy complicado. Ella va sin temor y sin red y no hace caso a los demás. Para Asunción es muy difícil acercarse a su hija, por mucho que lo trato no lo consigue. Aún así, Asunción está siempre para protegerla y para que no le falta de nada.

–¿Es la primera vez que habéis trabajado juntas?–Ángela y Aura: Sí, hemos besado el santo por primera vez (risas).

–¿Existe el miedo para Marina?–Aura: Ella siente el miedo, pero hace lo que quiere en cada momento aún con miedo. Es muy inconsciente, aunque ese aspecto irá evolucionando a medida que la trama avanza. Empieza la serie siendo muy inocente. A medida que se enfrenta a determinadas situaciones esa inocencia va desapareciendo.–Ángela: Ella oye su propia voz interior y va haciendo su vida, sin pesar en las consecuencias que pueden tener sus actos.

–¿Será difícil para Marina reinar en un contexto social dominado por los hombres?–Aura: Ese es el gran conflicto de Marina. Ella tiene muy claro lo que quiere hacer, pero no la dejan solo por el mero hecho de ser mujer y vivir en un determinado contexto social. Es su gran conflicto, ella se rebela ante ello y lo intentará cambiar. Todo esto le viene de su padre, ya que ha sido educada así. Su padre le ha hecho creer que ella puede conseguirlo. Por ello, nunca entenderá los impedimentos que le ponen constantemente en su camino.

–¿Qué nos podéis contar de vuestros proyectos futuros?–Aura: He rodado dos películas este año Alguien que cuide de mí de Elvira Lindo y Daniela Fejerman y otra andaluza que hemos grabado en Almería y se titula Amanece, de Juan Francisco Viruega. Ambas están pendientes de estreno. Una ficción sonora de terror para Storytel que se llama Modo noche. Y ahora retomo la obra de teatro Una historia de amor, de Alexis Michalik. –Ángela: Ahora empiezo a trabajar en Francia y luego tengo que desplazarme a Roma para grabar la última película de Liliana Cavani. Se llama El orden del tiempo y va ser un proyecto impresionante.