El problema que ha tenido El Monaguillo con una "ambulgesa"

Sergio Fernández 'El Monaguillo' y Arturo González Campos fueron durante años las animadas voces de la madrugada de Onda Cero Radio. La Parroquia del Monaguillo estuvo durante ocho años de lunes a viernes preguntando cosas delirantes e interactuando con los oyentes con los temas más imprevistos.

Ese programa forjó al cómico malagueño que comenzó a participar en distintos programas hasta recalar como colaborador habitual en El Hormiguero, donde lleva secciones y es conterulio.

El Monaguillo tiene también un perfil en instagram con su parroquia bien activa donde comparte a diario fotos de chapuzas y carteles curiosos además de imágenes personales.

Todo con mucho humor, con ganas de divertir y sacar una sonrisa a sus followers. Pero en ocasiones hay quienes no observan tanta risa a sus propuestas. A raíz del anuncio de un bar que proponía un menú bastante económico, a 6 euros, con "ensalada, macarrones y 'ambulgesa', postre pan y vino", el cómico se animaba a comer para ese día "una amulgesa", lo que fue respondido por algunos seguidores con protestas por burlarse del nivel de los dueños de ese bar.

A raíz de esos comentarios, El Monaguillo ha querido aclarar cuál es la intención de sus fotos compartidas: hay que tener "sentido del humor, no vais a conseguir que no seamos un país divertido", proclama Sergio ante sus detractores . Sobre lo de 'ambulgesa', "el 90% de la gente ríe por el término y lo deja ahí, en una broma".

El Monaguillo lamenta que aparezcan "los justicieros de la moral" que creen "que nos reímos de la falta de estudios de quien escribió esto". A lo que replica: "seguiremos mirando a nuestro alrededor para buscar el humor de las cosas, seguiremos provocando que os enfadéis porque sois unos tristes". El marbellí cree que los que le critican después se burlan en la intimidad de los demás.

"Yo no me voy a censurar, antes había señores que censuraban lo que no les parecía bien y los maestros del humor hacían malabares para poder seguir haciendo su trabajo. Sólo por los que lucharon no nos vamos a censurar. Reír es la mejor medicina", ha zanjado El Monaguillo.