Amor con fianza, así es el nuevo programa que estrena Mónica Naranjo

La artista Mónica Naranjo regresa a la televisión de nuevo como presentadora de un nuevo reality show que promete dar mucho que hablar. Tras su aclamado paso por la primera edición de La isla de las tentaciones, el nuevo formato guarda muchas similitudes con su anterior programa.

Amor con fianza es el nombre del nuevo reality que conducirá la artista pero esta vez es la nueva apuesta que realiza la plataforma Netflix para su parrilla de contenidos. En este nuevo programa, seis parejas entrarán a concursar para demostrar que su confianza se encuentra a prueba de bombas. El truco se encuentra en el premio final que sufrirá múltiples disminuciones cada vez que alguien de la pareja mientan.

Las pareja ganadoras del nuevo programa conducido por Mónica Naranjo podrá alzarse con un premio final de 100.000 euros. No obstante, hay que destacar que este premio irá disminuyendo conforme alguna pareja mienta, restando dinero de esta cifra final.

Para controlar las verdades y mentiras de los participantes, el nuevo reality show de Netflix cuenta con un detector de mentiras conocido como Eye detect. Esta tecnología consigue detectar de manera automática la persona que está mintiendo a través de la expresión de sus ojos. Los seis primeros episodios de este formato ya se encuentran disponible en la popular plataforma de streaming, a falta del capítulo final para el que la compañía aún no ha desvelado fecha de estreno.

La producción del programa ha dividido, como dinámica de desarrollo, a las parejas en dos villas diferentes y alejadas, donde convivirán con tentadores e incluso viejos amores ya pasados, pero con los que aún podrían tener algún asunto pendiente. El premio en metálico del reality asciende a 100.000 euros y cualquiera de las parejas que demuestre su mutua confianza podrá llevárselo.

Las normas del programa son muy sencillas: para que la cifra del premio no descienda deberán cumplir con las normas establecidas previamente por el otro miembro de la pareja, además de no contar con un acercamiento íntimo con los tentadores. Como en su anterior programa, La isla de las tentaciones, Mónica Naranjo podrá mostrar imágenes de sus parejas en la villa contraria, aunque esta visualización también restará dinero al premio final. Por ello, si se desea mantener los 100.000 euros intactos, las parejas deberán mostrar una confianza ciega en el otro miembro de la pareja.

Hasta seis parejas pondrán a prueba su confianza, serán las conformadas por Aleix y Mar, Paula y Daniel, Adrián y Laura, Fran y Jose, Katherine y Kevin y Carles y Cristina. Tras el estreno durante el día de ayer, jueves 11 de noviembre, las redes se han llamado de críticas positivas tras la visualización de los seis primeros episodios, alabando la gran labor de Mónica Naranjo como conductora del mismo.

Vaya tela, vaya telaaaa 😱 y solo he visto el primer capítulo de #AmorConFianza pues así me he quedado @monicanaranjo 😱 por dior, por la virgen y todos los santos. Que comentarios MASSS … ( no hago spoiler jeje ) 🤪 pic.twitter.com/YhXWtcJwSF