Los programas de la TV no se confinan

Paz Padilla abandonó el programa Sálvame en directo el último jueves tras un tenso enfrentamiento con Belén Esteban a raíz de las polémicas declaraciones de la gaditana sobre las vacunas. "Has metido la pata hasta dentro", le espetó la ex de Jesulín de Ubrique, a lo que la presentadora respondió quitándose el micrófono y marchándose del plató.

En un directo en las redes sociales con Anne Igartiburu y María del Monte hace unas semanas, Padilla manifestó que "las vacunas no sirven para nada", aunque luego se retractó echando la culpa a los haters. Pero a la ‘princesa del pueblo’ no le ha convencido la excusa de la conductora de Sálvame. A ella ni a muchas de las personas que trabajan en televisión, que han logrado que los programas sigan adelante en general a pesar de las numerosas bajas por el covid-19 en los últimos meses.

La última ha sido la de Nuria Roca, quien se ha autoconfinado en su casa tras dar positivo y ha cedido el testigo a su marido, Juan del Val, encargado de sustituirla este fin de semana al frente de La Roca, el nuevo programa de la valenciana en La Sexta. Será el debut de Del Val como presentador, aunque ya tiene amplia experiencia como tertualiano y colaborador.

La sexta ola ha sido el mayor tsunami de la pandemia y, a pesar de todo, no ha logrado menguar las parrillas de las cadenas generalistas, que han buscado sustitutos de última hora para cubrir las vacantes que ha ido dejando la variante Ómicron. Como el caso de Dani Mateo quien dio el relevo a Lorena Castell los diez días que estuvo en casa tras contagiarse. Regresó a Zapeando el miércoles y, tan divertido como siempre, confesó que sus “vacaciones covid” fueron como la película El Resplandor, pues las pasó acompañado de su pareja, la modelo rusa Yasmina Paiman. "Nos hubiéramos matado el uno al otro con un hacha", bromeó.

La compañera de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias 2, Esther Vaquero, también ha estado ausente del plató debido al covid y acaba de regresar, mientras en el caso de Carlos Herrera por su trabajo radiofónico pudo permitirse seguir en la brecha al no tener contacto directo con su equipo si presenta el programa desde su propia casa.

En el caso de Toñi Moreno, pasó unas fiesta “horrorosas”, según sus propias palabras, debido a su contagio. “... metida en casa en Nochebuena y Nochevieja” y sin poder estar con su hija Lola, la de Sanlúcar de Barrameda acaba de estrenarse en un reality, concretamente al frente de los debates de Secret Story 2. Ha podido emprender este proyecto en Telecinco, precisamente, porque ya pasó la preceptiva cuarentena en casa, que actualmente es de diez días, durante las navidades.

Las Campanadas de Nochevieja acabaron retransmitiéndose en todas las cadenas, pese a que las bajas por covid de presentadores fueron varias. La más llamativa fue la de Ana Obregón en La 1 de TVE, quien fue sustituida por Jacob Petrus, pero su ausencia provocó que la cadena pública perdiera adeptos. También se perdió la bienvenida a este año 2022 Modesto Barragán en Canal Sur por idéntico motivo, y Paz Padilla estuvo a punto a causa de su segundo contagio.

En este sentido, Cristina Pardo, quien retransmitió en La Sexta los últimos momentos de 2021 junto a Dani Mateo, ha reconocido que vivió las semanas previas con mucha presión debido a su temor de contagiarse. Lo reveló hace unos días a Pablo Motos en El Hormiguero. “De verdad que lo he pasado mal, no me importa reconocerlo”, expuso. Pardo compartió que había “resistido” sin infectarse de coronavirus, pero que fue muy duro "ir a trabajar". “Cada día que llegábamos a la empresa nos hacen un test”, indicó, “cuando me metían el palo pensaba ‘hoy es cuando me dicen lo siento, eres positiva’ (...) Fue un horror”. Unas manifestaciones que dan idea de la situación que sufren hoy en día los presentadores para poder trabajar.