Rafa Castaño confiesa lo que piensa su familia y amigos de ‘Agárrate al sillón'

Rafa Castaño se enfrenta cada día a un nuevo desafío en Agárrate al sillón, el nuevo concurso diario de Telecinco que incluso ha doblado sus emisiones al domingo debido a la buena acogida que está teniendo por parte del público. El sevillano, ganador del bote de Pasapalabra en 2023, se ha sincerado con Eugeny Alemany, el presentador del concurso, sobre su participación en Agárrate al sillón y lo que piensa su familia.

El concursante ha reconocido que la mayoría de las críticas que recibe por parte de sus familiares guardan relación con la elección de los temas. “Mira, principalmente que no sé escoger los temas. Suelen salir los cuatro temas y mis amigos dicen: ‘¿Para qué coges ese? Que es el más difícil obviamente’. Si obviamente fuera el más difícil no lo cojo, tan obvio no es”, ha explicado.

Rafa Castaño, que ya ha sido derrotado por un rival, ha reflexionado sobre su manera de jugar. “Es verdad que vas aprendiendo un poco y le gante que lo ve se va dando cuenta de que a veces los temas que parecen más sencillos por tus gustos pueden ser más rebuscados”, ha señalado.

Eugeny Alemany ha aprovechado para poner en valor el trabajo de los guionistas del concurso. “Nunca sabes por dónde te van a salir nuestros guionistas”, le ha replicado.