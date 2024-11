La representante española en Eurovisión Junior, Chloe DelaRosa, 'cantista' y cadista

Let's Bloom, Florezcamos, es el lema del Eurovision Junior que se celebra en España. Hoy viernes a las seis es la gala del jurado, que no se emite en televisión, pero sí la gala que comienza a esa hora, en La 1 y para los 17 países participantes de un feliz acontecimiento que tendrá en la memoria la reciente tragedia en Valencia para trasnmitir toda la solidaridad. Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani es el trío de presentadores de un acontecimiento que acoge España tras tres ediciones con victoria francesa de las cuatro últimas ediciones. Francia es favorita de nuevo junto a Portugal y sobre todo, España, con el pop Como La Lola de Chloe de la Rosa.

La joven cantante, o 'cantista' como ella se denomina, es dee origen familiar de San Fernando y nacida y criada en Guareña, Badajoz. En estos días se ha puesto su camiseta de la suerte, la del color amarillo del Cádiz FC, con el número 10, que es lugar en el que participará en el festival. Una buena posición para aparecer ante el público, iniciando la recta final de las intervenciones.

Como La Lola es un homenaje a Lola Flores y a otras divas que tienen esa estela de conmover al público de todos los rincones "como la Taylor" (por Taylor Swift) o "como la Loba" (por Shakira). "Yo quiero ser la Motomami (Rosalía) de mi barrio", proclama. Es una composición de Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo y optaron para que no hubiera evocaciones flamencas en la melodía en sí. Es un tema pegadizo y animado.

De la Rosa tiene ganas de agradar y sorprender, vivaracha, grabándose un vídeo selfie durante su actuación, como verán los espectadores, entre cuatro bailarines con sus repuntes flamencos. En el aire, el recuerdo de María Isabel, con Antes muerta que sencilla, ganadora hace 20 años exactamente. No se celebró en la edición siguiente el llamado Eurojunior en 2005, así que ya iba siendo hora que el lugar elegido fuera Madrid. El único antecedente eurovisivo que tenemos es el de 1969, también en la capital, en el Teatro Real, y Salomé fue ganadora junto a otras tres participantes.

RTVE ha contado con el mismo equipo artístico que consiguió el segundo lugar el pasado año en Niza, con Loviu de Sandra Valero, que gustó mucho. Ante la tercera reciente victoria francesa, France 2 pidió no organizar este año Eurovisión Junior, teniendo además tan cerca los Juegos Olímpicos de París. RTVE asumió el testigo.

La jefa de la delegación española en Eurovisión Junior, Ana María Bordas, quiere transmitir la ilusión que se vive en torno a Chloe.

La canción española interviene en la gala casi en el ecuador, en el puesto 10 de 17 participantes. Junto a España intervienen Albania, Alemania, Armenia, Chipre, España, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania.

Orden de intervención de Eurovisión Junior 2024

1 Italia. Simone Grande. Pigiama Party

2 Estonia. Anabelle Ats. Tänavad

3 Albania. Nikol Çabeli. Vallëzoj

4 Armenia. Leo Mkrtchyan. Cosmic Friend

5 Chipre. Maria Pissarides. Crystal Waters

6 Francia. Titouan Hervo. Comme Ci, Comme Ça

7 Macedonia del Norte. Ana & Aleksej. Marathon

8 Polonia. Dominik Arim. All Together

9 Georgia. Andria Putkaradze. To My Mom

10 España. Chloe DelaRosa. Como La Lola

11 Alemania. Bjarne. Save The Best For Us

12 Países Bajos. Stay Tuned. Music

13 San Marino. Idols SM. Come Noi

14 Ucrania. Artem Kotenko. Hear me now

15 Portugal. Victoria Nicole. Esperança

16 Irlanda. Enya Cox Dempsey. Le Chéile

17 Malta. Ramires Sciberras. Stilla Ċkejkna