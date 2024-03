¿Irá María Isabel a Eurovisión? Su mirada está clavada en 'Bailando con las estrellas'

Bailando con las estrellas es el formato de la noche de los sábados de Telecinco donde Mala Rodríguez y Elena Tablada van a competir en la entrega de hoy por permanecer en el programa. La que fuera ganadora de Eurovisión Junior hace 20 años, la ayamontina María Isabel, está destacando a lo largo de estas semanas acompañada de su maestro, Luis Montero. La joven cantante, retirada en principio de la carrera discográfica, hace balance de lo vivido en este espacio de coreografías y jurado exigente.

–Antes muerta que sencilla ha cumplido 20 años ¿Reniega a una canción que hizo tan feliz a la gente por su victoria eurovisiva?

–Por supuesto que no. La gente la sigue cantando y no podría renunciar nunca a su recuerdo. Cuando he actuado siempre me la han pedido y yo la interpreto con mucho gusto.

–La vida es un aprendizaje continuo. En un programa como Bailando con las estrellas es exactamente así.

–La vida es estar continuamente preparándote, ensayando. La intención es sorprender y en este espacio todos somos muy competitvos y perfeccionista. Es la única forma de evolucionar y proseguir. El baile es muy difícil.

–¿Puede ir con las luces largas, ir preparando bailes de semanas posteriores, o va al día?

–Aquí se vive al día. Vamos centrándonos cada semana en el baile que te toca, no podemos mirar más adelante.

–¿Ensayan toda la semana?

–No, nos preparamos martes, miércoles y jueves. Y ya no es sólo por nosotros, por agotamiento, es por los maestros, que tienen otros compromisos.

–Se ha valorado mucho su actuación con Luis Montero la semana pasada....

–El tema de Ghost. La conexión es muy importante. Estoy aprendiendo mucho de él y le sigo. Es muy complicado para cualquier bailarín llegar a su nivel tras 20 años en el mundo de la coreografía. Me lo está poniendo fácil.

–¿Y con buen ambiente?

–A las malas no sale nada bien. En el baile te diría que aún más, por que se nota todo en la interpretación. Yo no sabía mucho de baile, aunque haya actuado tanto. Pero a este nivel nunca había estado.

–¿Lo pasa mal, los nervios están ahí?

–Los nervios están en el estómago y está bien estar en tensión antes de actuar para estar en alerta. Los nervios te permiten estar más atenta. La técnica está en los pies y con los brazos te dejas llevar.

–¿Cuando ve que todo va como deseaba se viene arriba?

–Puede ser que te vengas arriba, pero no puedes excederte en el baile. Debes procurar que todo salga igual que en los ensayos. A veces te pasas de energía y es contraproducente. El trabajo de energía lo debe llevar Luis, que es quien controla. Con él me siento en casa.

–El jurado le da lecciones ¿le molesta?

–Estoy acostumbrada a estos programas. Desde que era niña. A veces necesitas lecciones de humildad. Ycon la humildad se llega siempre más lejos.

–¿Su hija la está siguiendo por televisión?

–Si actúo entre las primeras ella me está viendo en casa, aún está despierta. Otras veces se duerme y está deseando verme al día siguiente. Me habla en su idioma, me señala el televisor. Le gusta verme. Mi marido también está muy orgulloso de este trabajo que estoy haciendo y es quien más me motiva. Bueno, toda mi familia me motiva.

–¿Ayamonte está volcada, una vez más, con usted?

–Sí. Lo agradezco mucho. Mi localidad siempre ha estado junto a mí y es una de las razones por las que sigo viviendo en Ayamonte. Me gusta que mi nena se críe en el ambiente que yo he vivido. De nuevo tengo a la gente loca, me llegan continuos mensajes de ánimo cada sábado.

–¿Cómo se lleva con los compañeros?

–Muy bien. Tenemos la familia formada, cada cual tiene su sitio y aunque tenemos mucha competitividad no llevamos bien. Nos sale de forma natural:ser cariñosos entre nosotros y dar lo máximo cada uno. Algunos nos conocíamos de antes.

–Dependen también de lo que haga cada maestro.

–Son los que nos ayudan y también nos apoyan, porque en ocasiones tirarías la toalla. Hay admiración y respeto por ellos. Pero también entre ellos, tras tantos años de carrera son los que mejor entienden el resultado de cada número.

–¿Ha visto el Bailando con las estrellas en otros países?

–Sé que también es un gran éxito en Portugal. No lo he seguido, prefiero vivir lo que sucede en esta primera edición en España.

–La labor de los presentadores también es clave.

–Además de lo que vemos en el plató Jesús Vázquez y Valeria Mazza se pasan por los camerinos. Intercambiamos de cómo va todo y nos aconsejan, nos motivan. Todo ha de funcionar y ellos están en contacto con nosotros.–Este año Eurovisión Junior se celebran en España. Nos lo debían. Sobre todo por aquella victoria de 2004.

–Es verdad que nos lo debían. No pudimos celebrar con la organización al año siguiente de Antes muerta que sencilla. Veinte años después se ha hecho justicia y España acogerá Eurovisión Junior.

–¿Le gustaría actuar en ese festival de 2024?

–Me gustaría cantar allí, estar en esa tarde y hacer un especial al cabo de veinte años.

–¿Y no le gustaría representar a España en Eurovisión?

–No está en mi camino. Estoy orientada en otros proyectos profesionales y personales. No es mi prioridad y por ahora quiero tranquilidad. No me voy a desligar de la música, pero no está entre en mis planes aspirar a Eurovisión.