La desaparición de Josie y su posterior resurrección

Josie ha dejado de aparecer en Zapeando y no ha estado durante estos meses muy activo en las pantallas. Sus seguidores le han echado de menos pero tenía un problema de salud que le impedía estar omnipresente, como le gusta. Vuelve a estar en fiestas y en acontecimientos, pero tiene que cuidarse un poco más tras unos meses de recuperación.

El conocido asesor de moda, uno de los grandes expertos de nuestro país en todo lo que se refiere a historia del mundo de la pasarela, se hizo popular para el gran público a través de su participación en 2019 en MasterChef Celebrity. Su destacada labor en las cocinas le permitió hacerse un colaborador aún más querido por la audiencia aunque ya llevaba por entonces diez años apareciendo en distintos espacios e incluso contó con su propio formato sobre el estilismo, El armario de Josie.

Pero hasta que su aparición en MasterChef junto a sus afiladas observaciones semanales en Zapeando la popularidad no alcanzó los niveles que ahora ostenta el manchego, pese a su desaparición temporal. Josie está, por supuesto, preparando el look de su buena amiga Cristina Pedroche de cara a la próxima nochevieja. A lo largo de estos años ha sido el artífice fundamental en el éxito de las campanadas de la vallecana, la más vista a la hora de tomar las uvas en los dos últimos años. Josie, por supuesto, no va a soltar prenda de lo que vaya a pasar el 31 de diciembre, como es lógico y pese a que le preguntan a su paso por la calle.

El experto en moda ha estado literalmente desaparecido durante varios meses desde que intervino en el programa estelar de los viernes en Antena 3 Tu cara me suena. Este espacio musical en el que cada semana hay que demostrar dotes de imitación de grandes figuras, se convirtió en un gimnasio de aprendizaje pero también le acarreó a Josie (en su DNI pone José Fernández-Pacheco) un proceso de desgaste que le pasó factura. Fue tal el estrés y esfuerzo de todas esas semanas de participación que se sintió literalmente agotado. No podía llevar el ritmo habitual de compromisos sociales y laborales. Amplió a lo grandes sus vacaciones de verano y salvo un par de posts, guardó reposo absoluto.

A día de hoy Josie se encuentra recuperándose, pero ya esta bastante mejor en su cansancio y en esta pasado fin de semana disfrutó de la Gran Canaria Swin Week by Moda Cálida que le ha permitido reencontrarse con muchos amigos. En Maspalomas ha disfrutado de la cita de moda y también del clima canario.

Lo ha mostrado en distintas fotos compartidas. Está en forma y listo para muchos posados de esos que le gustan.

Tras la experiencia de MasterChef, que obliga a una gran implicación por parte de los participantes, Josie pensó que Tu cara me suena sería una experiencia similar, pero no, fue mucho más extenuante al combinar canción, coreografía y tono físico. La bruma, que tanto utiliza para refrescarse, no daba abasto. El de Manzanares estuvo a punto "de morirse" de agotamiento, pero ya se encuentra con ganas de asumir su agenda de otño.