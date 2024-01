'Bailando con las estrellas', Telecinco se mueve ¿sabe adónde va?

La sombra de Belén Esteban es alargada, todavía. Bailando con las estrellas es el formato con el que la princesa del pueblo y de Telecinco se alzó como ganadora para aupar más su protagonismo. Y esta noche la cadena de Mediaset, necesitada de atractivos para reunir espectadores, congrega a famosos y expertos bailarines para buscar quiénes son los mejores. La 1 también tiene en rampa de lanzamiento otro formato con batallas de coreografías.

La noche del sábado va a ser en Telecinco para 13 famosos y 13 bailarines dispuestos a sorprender en cada gala. Jesús Vázquez, recuperado como rostro todoterreno para los espacios de entretenimiento de la casa, es el conductor de este espacio producido por Bulldog TV (Supervivientes). Al lado de Vázquez, la modelo argentina Valeria Mazza, otro de los regresos a la pantalla.

Y el jurado, maestros del baile y el espectáculo, la coreógrafa y cineasta Blanca Li, Julia Gómez Cora, ex CEOde Stage en nuestro país (creadora de muchos de los musicales de la Gran Vía) y el bailarín Gorka Márquez, el español más conocido por los espectadores británicos, junto a Antonia Dell’Atte, Boris Izaguirre y Cristóbal Soria (sí, el futbolero), en calidad de “Tribuna del Pueblo”. Además de la decisión del jurado y la observación de los tribunos el público podrá votar a través de Mitele, aunque sólo el jurado tiene la capacidad de decidir qué pareja queda eliminada cada noche.

Los participantes de 'Bailando con las estrellas'

La relación de los participantes son el ex futbolista Miguel Torres pareja de Paula Echevarría, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el experto en moda Josie, el actor Adrián Lastra (también está en El Desafío), Sheila Casas, representante de su hermano Mario Casas, la cantante Mala Rodríguez, el ex guardameta y productor musical portuense José Manuel Pinto, la también diseñadora Elena Tablada, ex de Bisbal, el concursante de Reacción en cadena Bruno el ‘Mozo de Arousa’, la onubense María Isabel, la ganadora de Eurovisión Junior, el influencer Jonan Wiergo, la modelo Athenea Pérez y la actriz Carlota Boza (la hija de Amador en La que se avecina).

Cada famoso tiene a su lado un compañero de baile durante toda la temporada, mejorando y arriesgando. Los maestros bailarines son Adrián Esperón, Álvaro Cuenca, Angelo Madonia, Aroa Gárez, David Díaz Falcón, Luis Alberto Montero, Marta Blanco, Paula Lastra, Roberto Luján, Rubén Rodríguez, Sandra Torremadé, Sara García y Sergi Pedrós. Todos ellos tienen brillantes trayectorias en la danza, en distintos géneros musicales. La diversidad en estos expertos es uno de los alicientes del programa para observar cómo se adapta un experto con un novato en bailes desconocidos para ambos.

Un casting de participantes transversal para interesar a todas las generaciones en una noche que ya dejó de ser familiar, pero la baza está también en la viralidad, en el consumo bajo demanda.