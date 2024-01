Este es el ex bético de El Puerto que ficha por Telecinco (y no es Joaquín)

Bailando con las estrellas es un talent musical que llegará este domingo a Telecinco. Antes, hoy lunes, está previsto el estreno de La mejor generación, con Lara Álvarez. El revisado Mira quién baila cuenta con un nuevo plantel de famosos que pugnarán en materia coreográfica. Entre los participantes están Elena Tablada, Adrián Lastra, Miguel Torres, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el experto en moda Josie o Sheila Casas. La mayoría de ellos tiene experiencia de otros programas de televisión para pugnar por mejorar.

Quien debuta en esta lides es el concursante anunciado en esta tarde. A los bailarines se sumará un ex futbolista de El Puerto. No es el ex capitán bético Joaquín, que además de comentarista en Movistar Plus + prepara un nuevo programa en Antena 3, de entrevistas en el plató, tras terminar dos temporadas con El Novato.

El nuevo participante del programa de Telecinco será José Manuel Pinto, ex guardameta del FC Barcelona, un pilar emocional para Messi cuando militaban juntos en la etapa reciente de más títulos del club catalán. Se formó hace treinta años en la cantera del Betis y pasó al primer equipo en 1997 de donde pasó un año después al Celta donde estuvo diez temporadas hasta que fue fichado por el Barcelona. Lo que fue traspaso por unos meses se convirtió en una estancia prolongada, como suplente pero con mucha labor de apoyo desde el banquillo. En el club vigués fue trofeo Zamora en 2006.

Pinto ya era promotor musical y compositor durante su etapa futbolística pero desde que colgó las botas hace diez años se ha centrado en su faceta artística como Pinto 'Wahin'. "Antes paraba goles y hacía música y ahora bailo", asegura Pinto. No tiene experiencia en el baile pero se verá motivado de sobra ante el reto que le propone Mediaset. "Está claro que lo voy a dar todo", promete.

✨🕺José Manuel Pinto, exportero de fútbol profesional y productor musical, décimo concursante en 'Bailando con las Estrellas'. Sábado 13, estreno en Telecinco pic.twitter.com/KPZBzyUC5i — Mediaset España (@mediasetcom) January 8, 2024

El ex bético coincidirá con la onubense María Isabel. La cantante ayamontina dio a luz el pasado año y quiso retirarse de los escenarios para centrarse en su familia. Participó en Tu cara me suena reverdeciendo larureles de sus tiempos juveniles cuando ganó Eurovisión Junior. Sus fans están de enhorabuena y la verán de nuevo en acción con Bailando con las estrellas.